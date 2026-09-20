luni, 21 septembrie 2026

Andreea a plecat dintre noi. Familia cere ajutor pentru a o aduce acasă din China

O veste cumplită a îndoliat familia și apropiații Andreei. Tânăra s-a stins din viață departe de casă, în China, după ce a luptat până în ultima clipă. Acum, cei dragi încearcă să o aducă în România pentru a-i putea spune ultimul rămas-bun.

Durerea pierderii este amplificată de distanța uriașă și de costurile foarte mari necesare repatrierii. Potrivit apelului lansat de apropiați, transportul funerar din China în România ar putea ajunge la aproximativ 30.000–40.000 de euro, o sumă imposibil de suportat cu ușurință de familie.

„Andreea a plecat dintre noi, luptând până în ultima clipă… Vreau să cred că Dumnezeu a știut mai bine ce a ales pentru ea, chiar dacă pentru noi este atât de greu de acceptat”, este mesajul sfâșietor transmis de cei apropiați.

Familia precizează că Andreea nu și-ar fi dorit ca situația prin care trecea să devină publică. Împrejurările tragice și necesitatea repatrierii i-au determinat însă pe cei dragi să ceară sprijinul oamenilor.

Orice contribuție, indiferent de valoare, poate ajuta familia să strângă suma necesară pentru ca Andreea să fie adusă acasă. Pentru cei care nu au posibilitatea de a contribui financiar, familia spune că o rugăciune, o lumânare aprinsă sau pur și simplu un gând bun în memoria ei înseamnă enorm.

„Întotdeauna să v-o amintiți zâmbitoare”, este rugămintea celor care au cunoscut-o.

Conturi pentru donații

LEI – ING

IBAN: RO93INGB0000999900890958

Titular: Iulia Ioana Zamfir

EURO – ING

IBAN: RO19INGB0000999904487498

Titular: Iulia Ioana Zamfir

LEI – Revolut

IBAN: RO70REVO0000118435375780

Titular: Iulia Ioana Zamfir

În asemenea momente, fiecare gest contează. O donație, o distribuire a apelului sau o rugăciune pot însemna sprijin pentru o familie care trece printr-o durere greu de descris.

Dumnezeu să o odihnească în pace pe Andreea și să le dea putere celor rămași să treacă prin această încercare. 🕊️