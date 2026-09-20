luni, 21 septembrie 2026

ANCHETA - Fostul deputat Constantin Mazilu revine în forță în afacerile cu statul. SCADEC CONSTRUCT, milioane din drumuri și contracte în Vâlcea

Fostul deputat de Vâlcea Constantin Mazilu revine în forță în afacerile cu lucrări publice, prin SCADEC CONSTRUCT SRL, societate specializată în construcția de drumuri și autostrăzi și care apare din nou în lucrări și achiziții ale instituțiilor publice din județul Vâlcea. Iar în privința celui care se află în spatele societății lucrurile sunt clare: datele comerciale actualizate la 10 august 2026 îl indică pe Constantin Mazilu drept asociat cu 100% din SCADEC CONSTRUCT SRL.

Societatea, cu CUI 30661608, a fost înființată în septembrie 2012 și are sediul social în București, Sectorul 3, pe strada Anastasie Panu. Domeniul principal de activitate este exact cel în care Mazilu a activat ani la rând: lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor – CAEN 4211. Administratorul societății este Irina Rusănescu, aflată în această poziție din decembrie 2017.

Constantin Mazilu este un nume bine cunoscut în Vâlcea, atât din politică, cât și din mediul de afaceri. Inginer de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, Mazilu a fost ales deputat de Vâlcea în 2008 pe listele PSD, în Colegiul Bălcești. Ulterior a părăsit PSD și a ajuns în UNPR. În paralel cu activitatea politică, numele său a fost asociat de-a lungul timpului cu afaceri din domeniul construcțiilor, inclusiv cu Ghecon Construct, societate despre ale cărei contracte publice presa a relatat în trecut.

După o perioadă în care a stat mult mai departe de prim-planul vieții publice vâlcene, Mazilu reapare acum într-o poziție cât se poate de clară: proprietar 100% al SCADEC CONSTRUCT.

Și nu este singura sa implicare în mediul de afaceri. Datele comerciale îl indică pe Constantin Mazilu drept asociat și administrator cu 50% la D & V Production SRL, asociat cu 50% la COMAZ SPORT SRL din Râmnicu Vâlcea, asociat și administrator cu 30% la PRO EXPRESS MINERAL CONSTRUCT SRL și asociat unic și administrator la PRAGMA-TECH SRL.

În cazul SCADEC, însă, legătura este fără echivoc: fostul parlamentar deține integral societatea.

Interesantă pentru Vâlcea este mai ales activitatea firmei pe bani publici. SCADEC nu este deloc străină de drumurile județului. Societatea a participat de-a lungul timpului la proiecte importante de infrastructură și la asocieri cu alte firme care au executat lucrări pentru administrațiile locale și județene.

Datele provenite din SICAP/SEAP arată, de exemplu, că la 16 septembrie 2025 Județul Vâlcea a acceptat o ofertă SCADEC CONSTRUCT în valoare de 560.000 de lei pentru lucrări de drumuri. Cu numai o zi înainte apare o altă ofertă SCADEC către aceeași autoritate contractantă, în valoare de 870.000 de lei, consemnată însă ca fiind refuzată.

Firma lui Mazilu apare și în relațiile contractuale cu administrațiile locale. În 2019, Primăria Roșiile a acceptat o ofertă SCADEC de 47.787 de lei pentru lucrări de întreținere a drumurilor.

Un exemplu recent al prezenței firmei în județ vine din comuna Lăpușata, unde SCADEC CONSTRUCT a fost anunțată drept societatea care va executa lucrările de reparare a opt străzi afectate de fenomenele meteorologice din 1–2 iunie 2026.

Potrivit primarului comunei Lăpușata, Silviu Iliescu, a precizat că firma care va intra pe șantier este SCADEC Construct din București. Lucrările vizează străzile Popeasa – 800 metri, Mijați – 700 metri, Viilor – 400 metri, Aninoasa – 500 metri, Izvoarelor – 200 metri, Broșteni – 300 metri, Prunilor – 1.000 metri și Bungeți – 800 metri. În total, vorbim despre aproximativ 4,7 kilometri de drumuri locale.

Pentru aceste intervenții ar urma să fie folosiți circa 2.000 de metri cubi de balast, material excavat din râul Cerna în baza unui acord cu ABA Olt – SGA Vâlcea.

Prezența SCADEC la Lăpușata este interesantă și din perspectiva datelor SICAP. La 1 octombrie 2025 apare o achiziție directă inițiată de Primăria Lăpușata către SCADEC CONSTRUCT, în valoare de 900.000 de lei, având ca obiect lucrări pentru conducte de alimentare cu apă. În baza de date consultată, oferta respectivă figurează însă cu statutul „ofertă refuzată”, astfel încât aceasta nu trebuie confundată cu lucrările actuale de reparare a celor opt străzi.

Activitatea SCADEC în Vâlcea este însă mult mai veche. Firma a executat lucrări și pe DJ 701D Ciunget–Latorița–Galbenu, în baza unui contract cu Consiliul Județean Vâlcea, și s-a regăsit în asocierea implicată în modernizarea DJ 658, alături de RAJDP Vâlcea, RIONVIL, SANPRO și CONSTRUCT PROIECT.

Prin urmare, nu asistăm la apariția unui constructor necunoscut pe piața vâlceană, ci la revenirea în atenție a unei societăți controlate de un personaj cu o lungă istorie în construcții și în politica județului.

Iar cifrele SCADEC CONSTRUCT sunt spectaculoase.

În 2023, societatea a raportat o cifră de afaceri de 32,56 milioane lei și un profit net de peste 9,03 milioane lei. În 2024, afacerile s-au menținut la aproximativ 32,72 milioane lei, iar profitul net a fost de 7,22 milioane lei.

În numai doi ani, 2023 și 2024, societatea controlată de Constantin Mazilu a realizat astfel peste 65 de milioane de lei cifră de afaceri și mai mult de 16 milioane de lei profit net.

Anul 2025 a adus însă o schimbare radicală. Cifra de afaceri a coborât la 10,64 milioane lei, în scădere cu aproximativ 67%, iar profitul net s-a redus la aproximativ 943.000 lei. Numărul mediu de angajați a scăzut, la rândul său, de la 49 în 2023 la 42 în 2024 și la 37 în 2025.

Chiar și după această scădere, situația patrimonială a companiei rămâne solidă. La sfârșitul anului 2025, SCADEC raporta capitaluri proprii de peste 14 milioane lei, datorii totale de aproximativ 3,16 milioane lei și nu mai puțin de 9,57 milioane lei în casă și conturile bancare.

Un alt indicator relevant pentru relația firmei cu sectorul public îl reprezintă achizițiile directe. Baza de date consultată contabilizează 56 de achiziții directe câștigate de SCADEC CONSTRUCT, pe baza informațiilor disponibile din SICAP/SEAP. Societatea a lucrat nu numai în Vâlcea, ci și pentru autorități și instituții din București și din alte localități din țară.

Toate aceste date conturează revenirea puternică în zona afacerilor cu lucrări publice a unui personaj foarte cunoscut în Vâlcea. Constantin Mazilu a dispărut din prim-planul politic, dar nu și din domeniul care l-a consacrat în afaceri: construcțiile și infrastructura rutieră.

De la contractele mai vechi pentru drumurile județene și până la lucrările care urmează să fie executate acum pe cele opt străzi din Lăpușata, numele SCADEC continuă să apară în infrastructura vâlceană.

Faptul că proprietarul firmei este un fost deputat și că societatea participă sau câștigă achiziții publice nu reprezintă, în sine, dovada vreunei nereguli. Din documentele analizate nu rezultă că respectivele contracte ar fi fost atribuite nelegal. Tocmai de aceea, analiza trebuie făcută pe cifre, documente și proceduri, nu pe simple presupuneri.

Rămâne însă o întrebare legitimă pentru contribuabilul vâlcean: care este, în realitate, dimensiunea totală a afacerilor SCADEC CONSTRUCT cu instituțiile publice din județul Vâlcea?

Câte contracte a primit firma controlată de Constantin Mazilu de la Consiliul Județean Vâlcea și de la primăriile din județ, care este valoarea lor cumulată, în ce asocieri a participat, cine au fost subcontractanții și care sunt lucrările efectiv executate?

Pentru că fostul deputat Constantin Mazilu pare să revină în forță, iar SCADEC CONSTRUCT este din nou un nume care merită urmărit atunci când vorbim despre drumuri, infrastructură și bani publici în județul Vâlcea.

Tiberiu Pirnau