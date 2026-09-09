Amenzi de peste 32.000 de lei după controalele DSVSA Vâlcea. Probleme de igienă și depozitare în unitățile alimentare

miercuri, 9 septembrie 2026

Amenzi de peste 32.000 de lei după controalele DSVSA Vâlcea. Probleme de igienă și depozitare în unitățile alimentare

Inspectorii DSVSA Vâlcea au intensificat controalele în sectorul alimentar, iar verificările au scos la iveală mai multe nereguli privind igiena, depozitarea produselor și respectarea procedurilor de siguranță alimentară.

În perioada 31 august – 6 septembrie 2026, peste 60 de unități au fost verificate de reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea. În urma controalelor au fost aplicate cinci amenzi, valoarea totală a sancțiunilor ajungând la 32.400 de lei.

Inspectorii au verificat piețe, abatoare, unități de procesare, depozite, măcelării, restaurante, cofetării, patiserii și magazine alimentare.

Probleme cu igiena și depozitarea alimentelor

Printre principalele deficiențe constatate s-au numărat probleme privind igiena spațiilor și echipamentelor, efectuarea operațiunilor de curățenie, condițiile de depozitare a produselor, dar și documentația aferentă sistemului HACCP.

Sancțiunile au fost aplicate în situațiile în care deficiențele nu au fost remediate în termen sau atunci când acestea puteau reprezenta un risc pentru siguranța alimentelor.

DSVSA Vâlcea anunță că verificările nu se opresc aici. Inspectorii vor reveni în unele dintre unitățile controlate pentru a verifica dacă problemele constatate au fost remediate.

Șapte alerte alimentare, gestionate într-o singură săptămână

În aceeași perioadă, DSVSA Vâlcea a gestionat șapte alerte transmise prin sistemele europene de alertă rapidă. Scopul intervențiilor a fost identificarea și retragerea la timp a produselor care ar fi putut reprezenta un pericol pentru consumatori.

Pe linia sănătății animalelor au fost efectuate patru supracontroale și au fost soluționate trei sesizări. Inspectorii au aplicat două avertismente pentru evidențe sanitar-veterinare întocmite necorespunzător și pentru câini neidentificați sau nesupuși acțiunilor sanitare obligatorii.

Totodată, o persoană a fost amendată cu 1.200 de lei după achiziționarea a șase ovine fără documentele sanitar-veterinare prevăzute de lege.

Buletinele de analiză devin exclusiv electronice

DSVSA Vâlcea anunță și o schimbare importantă pentru beneficiarii Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor.

Începând cu 1 octombrie 2026, buletinele de analiză vor fi emise exclusiv electronic, prin platforma ATLAS Vet Portal, documentele urmând să fie semnate electronic.

Până la intrarea în vigoare a noului sistem va exista o perioadă de tranziție pentru beneficiarii care nu și-au creat încă un cont.

În ceea ce privește autorizările, instituția a analizat 12 dosare, a realizat șase evaluări pentru înregistrarea sanitar-veterinară a unor unități și a emis mai multe autorizații, documente de înregistrare și avize pentru târguri și expoziții cu produse alimentare.

DSVSA Vâlcea precizează că acțiunile de control vor continua, inclusiv prin recontroale și prelevări de probe, pentru verificarea respectării normelor privind siguranța alimentelor.