miercuri, 2 septembrie 2026

ALERTĂ pe Valea Oltului! Conductă suspectă descoperită la Câineni: apă cu miros puternic și culoare neobișnuită ajunge direct în râul Olt

O situație care ridică serioase semne de întrebare privind protecția mediului a fost semnalată în zona Câinenii Mari, județul Vâlcea, pe Valea Oltului. Mai mulți pescari au descoperit o conductă din care, potrivit relatărilor și imaginilor făcute publice, se evacuează apă direct în râul Olt.

Cei care au ajuns la fața locului susțin că apa evacuată avea o culoare diferită de cea a râului și un miros puternic, greu și neplăcut. Situația a fost semnalată inițial de publicația sibiană Turnul Sfatului, iar ulterior cazul a fost preluat și de presa națională.

Conducta ar traversa DN7. De unde vine și cine o folosește?

Potrivit informațiilor publicate până acum, punctul de evacuare se află la câteva sute de metri în amonte de localitatea Câinenii Mari. Pescarii care au urmărit traseul conductei susțin că aceasta subtraversează DN7, după care ajunge către râul Olt.

Imaginile surprinse în zonă arată o conductă neagră, de dimensiuni considerabile, amplasată printre vegetație. La capătul acesteia ar fi observată evacuarea apei în Olt.

În acest moment, însă, întrebările esențiale nu au primit încă un răspuns oficial: Cui aparține conducta? De unde provine apa evacuată? Ce conține aceasta? Există autorizație pentru evacuare și sunt respectate limitele legale privind calitatea apelor deversate?

Fără analize de laborator și concluziile instituțiilor competente nu se poate afirma că apa respectivă este poluată sau că deversarea este ilegală. Aspectul și mirosul semnalate de pescari justifică însă o verificare rapidă și transparentă.

Pescarii se tem pentru apa Oltului și pentru pește

Descoperirea a provocat îngrijorare mai ales în rândul pescarilor care frecventează această zonă a Oltului. Pe rețelele sociale au apărut solicitări ca autoritățile să preleveze probe și să stabilească exact natura lichidului evacuat.

Miza este una importantă. Dacă analizele ar indica prezența unor substanțe peste limitele admise, trebuie identificată sursa și stabilită responsabilitatea celui care efectuează evacuarea.

Până la apariția rezultatelor oficiale, nu există însă dovezi că peștii din zonă ar fi contaminați, iar o asemenea concluzie nu poate fi trasă exclusiv din imaginile sau mirosul descris de martori.

Garda de Mediu Vâlcea și Apele Române, sesizate

Potrivit informațiilor publicate de presa sibiană, în data de 31 august au fost sesizate oficial Comisariatul Județean Vâlcea al Gărzii Naționale de Mediu și Apele Române.

De aici înainte, autoritățile trebuie să lămurească public câteva aspecte simple, dar esențiale: să identifice proprietarul și traseul conductei, să stabilească sursa apei, să verifice existența autorizațiilor și, mai ales, să preleveze probe pentru a determina ce ajunge efectiv în râul Olt.

Nu este suficientă constatarea existenței conductei. Într-un asemenea caz, rezultatele analizelor ar trebui făcute publice, astfel încât locuitorii și pescarii să știe dacă există sau nu un pericol pentru ecosistem.

Cine deversează în Olt la Câineni?

Aceasta este întrebarea care trebuie să primească urgent un răspuns.

Valea Oltului și râul Olt nu pot deveni trasee pentru evacuări a căror proveniență și compoziție rămân necunoscute publicului. Dacă evacuarea este legală și apa respectă parametrii prevăzuți de lege, instituțiile trebuie să prezinte documentele și rezultatele analizelor. Dacă există o deversare neconformă, atunci trebuie identificat responsabilul și aplicate măsurile prevăzute de lege.

Până la comunicarea concluziilor oficiale, imaginile surprinse la Câineni rămân suficient de îngrijorătoare pentru a cere o intervenție fără întârziere.

Ziarul de Vâlcea solicită Gărzii de Mediu Vâlcea și Sistemului de Gospodărire a Apelor Vâlcea să comunice public rezultatele verificărilor și analizelor efectuate în zona Câinenii Mari. Întrebarea este simplă: ce curge prin această conductă și cine răspunde pentru ea?