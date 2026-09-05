luni, 7 septembrie 2026

5 echipe de urmărit în Liga Campionilor

Cea mai mare competiție din fotbalul european revine pentru un nou sezon. Deși România nu are niciun reprezentant în această ediție a Ligii Campionilor, după eliminarea celor de la CS U Craiova în turul de calificare, competiția rămâne una de urmărit cu mare atenție de către fanii din România: se confruntă cele mai bune echipe de pe continent pentru cel mai râvnit trofeu.

După o ediție captivantă a Ligii Campionilor anul trecut, mai multe echipe au ceva de dovedit, iar suporterii lor au așteptări pe măsură. Pentru fanii din România, iată câteva echipe de urmărit, alături de câteva ponturi PariuriX, acum că Liga Campionilor a început.

Echipele de urmărit în faza ligii din Champions League

PSG

Paris Saint-Germain intră în acest sezon ca deținătoarea a două titluri consecutive și este marea favorită să realizeze un al treilea trofeu la rând, o performanță nemaivăzută până acum. Campioana en titre a câștigat finala din iunie în fața celor de la Arsenal, după executarea loviturilor de departajare.

Pe hârtie, tragerea la sorți din faza ligii le este favorabilă: meciuri acasă cu Barcelona, AS Roma, Galatasaray și Slovan Bratislava, în timp ce deplasările sunt mai dificile, la Manchester City, Aston Villa, Villarreal și Como. Forța financiară și lotul valoros o transformă pe PSG în reperul cert al acestei ediții.

Arsenal

Arsenal va vrea cu orice preț să facă un pas în plus, după dezamăgirea de anul trecut. Finalista învinsă din ediția precedentă are, la rândul ei, un parcurs dificil în faza ligii, urmând să întâlnească Real Madrid, deținătoarea recordului de 15 trofee, alături de duo-ul german Bayern München și Borussia Dortmund.

„Tunarii” primesc acasă echipele Real Madrid, Dortmund, Lille și Sabah, în timp ce se vor deplasa la Bayern, Real Betis, Napoli și Slavia Praga. O apărare solidă le oferă toate șansele să ajungă din nou departe în competiție.

Real Madrid

„Los Blancos” vin în acest sezon cu o figură cunoscută pe bancă. După ce s-a întors la Real Madrid în această vară, antrenorul José Mourinho va da din nou peste un adversar familiar, Inter Milano, echipă cu care a cucerit Liga Campionilor în 2010, înainte de a pleca pentru primul său mandat la Bernabéu.

Madrid primește acasă echipele Inter, PSV, RB Leipzig și LASK și va juca în deplasare cu Arsenal, AS Roma, Șahtior Donețk și AEK Atena. Palmaresul echipei în această competiție rămâne de neegalat, cu un record de 15 titluri câștigate.

Bayern München

Bayern rămâne una dintre cele mai constante echipe ale competiției și își va testa reputația chiar din primele etape.

Bavarezii primesc acasă echipele Arsenal, Real Betis, Bodo/Glimt și Slavia Praga, în timp ce în deplasare vor întâlni Atlético Madrid, Manchester United, Lille și Viking. Duelul cu Arsenal iese în evidență ca un test real, punând față în față două echipe de nivel de semifinală din sezonul trecut, chiar din faza grupelor.

Barcelona

Sezonul Barcelonei aduce o intrigă interesantă, cu un fost mijlocaș din Premier League ajuns acum sub culorile clubului catalan. În deplasarea la Barcelona, City îl va întâlni pe fostul său mijlocaș Rodri, care s-a transferat la gruparea spaniolă în această vară pentru 65 de milioane de lire sterline.

Barca primește acasă echipele City, Aston Villa, Feyenoord și Como și va juca în deplasare cu PSG, Sporting Lisabona, Galatasaray și Sabah. Talentul ofensiv o face periculoasă, însă forma din deplasare va decide cât de departe va ajunge.