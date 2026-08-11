miercuri, 12 august 2026

Virgil Pîrvulescu și „doctoratul” în CET Govora: între nota 5 și lecțiile zilnice despre termoficare

Consilierul local si fost candidat la functia de primar al municipiului Ramnicu Valcea, Virgil Pîrvulescu, s-a transformat, în ultima perioadă, într-un veritabil profesor de termoficare. Aproape zilnic explică pe Facebook ce trebuie făcut cu CET Govora, cine greșește, cine nu pricepe și, mai ales, de ce soluțiile sale ar fi cele corecte.

Problema este că între siguranța cu care vorbește Pîrvulescu și demonstrația tehnică a afirmațiilor sale există uneori o distanță considerabilă.

Foaia matricolă a lui Pirvulescu de la facultatea de la bariera Valcii, cu note de 5 la materiile cu profil economic, ar trebui sa-i micsoreze elanul de specialist... in toate si nimic!

Pîrvulescu crede ca s-a transformat peste noapte în autoritate supremă în energie doar pentru că vorbește apăsat în fața unei camere de telefon.

CET Govora este o problemă complicată, cu implicații tehnice, economice și sociale uriașe. Nu se rezolvă nici cu postări kilometrice pe Facebook, nici cu verdicte politice servite zilnic publicului.

Dacă Pîrvulescu are soluția salvatoare, să o prezinte complet: cifre, costuri, surse de finanțare, prețul final al gigacaloriei și consecințele pentru populație.

Până atunci, ceva mai multă modestie n-ar strica.

Pentru că între a comenta CET Govora și a demonstra că poți rezolva problema CET Govora este o diferență enormă.

Nota 5 il descalifică automat pe Virgil Pîrvulescu, ca mare autoritate economica, iar Facebook-ul nu-i acordă diploma de expert în energie.