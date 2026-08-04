marți, 4 august 2026

Victorie pentru Vâlcea! Senatul salvează CET Govora. După luni de presiune publică și dezvăluiri ale jurnalistului Tiberiu Pîrnău, centralele pe cărbune vor funcționa până la existența unor alternative viabile

Senatul României, în calitate de Cameră decizională, a adoptat Legea nr. 324 din 18 mai 2026 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic. Actul normativ prevede că termocentralele pe cărbune își vor putea continua activitatea până la punerea în funcțiune a unor capacități energetice similare, evitând astfel închiderea lor înainte de existența unor soluții reale de înlocuire.

Legea a fost adoptată cu voturile PSD și AUR, în timp ce PNL, USR și UDMR s-au abținut, într-un vot care poate schimba viitorul energetic al județului Vâlcea.

Pentru Vâlcea, această decizie înseamnă o gură de oxigen pentru CET Govora, pentru miile de familii care depind direct sau indirect de funcționarea centralei și pentru exploatările miniere de la Berbești și Alunu. De asemenea, este o șansă pentru menținerea securității energetice și a agentului termic în municipiul Râmnicu Vâlcea, până la realizarea unor investiții care să asigure o alternativă viabilă.

Un rol important în obținerea acestui rezultat l-au avut demersurile susținute ale președintelui Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, care a solicitat în repetate rânduri modificarea legislației și amânarea termenelor de închidere a capacităților pe cărbune. De asemenea, trebuie mentionata implicarea senatoarei Andra Bica.

În același timp, trebuie remarcată și contribuția campaniei jurnalistice desfășurate de Tiberiu Pirnău, directorul Ziarului de Vâlcea. În ultimele luni, publicația a prezentat constant riscurile închiderii CET Govora, a publicat documente, analize și investigații privind efectele economice și sociale ale decarbonizării accelerate și a menținut subiectul în atenția opiniei publice și a factorilor de decizie. Prin numeroase articole și anchete, Tiberiu Pirnău a susținut necesitatea modificării OUG 108/2022 și a avertizat că închiderea CET Govora fără o alternativă funcțională ar fi avut consecințe grave pentru județ și pentru sistemul energetic național.

Adoptarea acestei legi reprezintă, astfel, rezultatul conjugat al presiunii publice, al demersurilor instituționale și al unei campanii jurnalistice care a refuzat să lase subiectul să fie uitat.

Pentru Vâlcea, mesajul este clar: CET Govora primește o nouă șansă, iar județul câștigă timpul necesar pentru dezvoltarea unor noi capacități energetice, fără sacrificarea locurilor de muncă și fără punerea în pericol a alimentării cu energie termică a zecilor de mii de vâlceni.