marți, 18 august 2026

AUR pentru Vâlcea! Vâlceanca Gabriela-Cristina Dumitrescu este CAMPIOANĂ EUROPEANĂ la Para Judo

Performanță uriașă pentru sportul vâlcean și românesc! Gabriela-Cristina Dumitrescu, sportivă legitimată la CS Chimia Râmnicu Vâlcea, a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene de Para Judo desfășurate la Heidelberg, în Germania.

Vâlceanca a dominat categoria J2 –70 kg, încheind competiția cu un bilanț perfect: patru meciuri și patru victorii.

Gabriela-Cristina Dumitrescu a trecut mai întâi, prin ippon, de lituanianca Monika Azelionyte. A urmat duelul dificil cu Duygu Cete Artar, din Turcia, câștigat în prelungiri prin yuko. În următoarele două confruntări, sportiva de la CS Chimia nu a mai lăsat loc de interpretări: victorii prin ippon în fața grecoaicei Nefeli Vourloumi și a franțuzoaicei Prescillia Leze.

Patru adversare învinse și aur european pentru Râmnicu Vâlcea!

Performanța este cu atât mai importantă cu cât Gabriela-Cristina Dumitrescu devine prima sportivă din România medaliată la feminin în Para Judo, deschizând practic un nou capitol pentru sportul paralimpic românesc.

„Sentimentul pe care l-am avut pe podium nu poate fi descris în cuvinte. Sunt foarte fericită, iar această medalie mă motivează să continui să mă autodepășesc. Un loc pe podium la Campionatul Mondial din Tbilisi este următorul meu obiectiv”, a declarat campioana europeană.

Cristina le-a mulțumit familiei, antrenorilor, Comitetului Național Paralimpic, staff-ului și tuturor celor care au susținut-o în drumul spre această performanță.

România a mai obținut un titlu european la Heidelberg prin Alex Bologa, campion la categoria J1 –70 kg pentru a șasea oară consecutiv.

Pentru CS Chimia Râmnicu Vâlcea, însă, rezultatul Gabrielei-Cristina Dumitrescu este unul de referință. Vâlcea are o nouă campioană europeană, iar următoarea mare țintă este deja stabilită: Campionatul Mondial de la Tbilisi!