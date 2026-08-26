miercuri, 26 august 2026

Vacanță de coșmar în Turcia, cumpărată prin Dertour. O familie din Vâlcea reclamă că a fost lăsată fără transfer la aeroport: „Nu mai aveam niciun ban disponibil”

O vacanță în Turcia, pentru care o familie din județul Vâlcea a plătit peste 13.000 de lei prin Dertour, s-ar fi transformat într-o experiență pe care turiștii spun că nu și-ar mai dori să o repete. Problemele reclamate au culminat în ziua plecării din Turcia, când transferul către aeroport, deși contractat și achitat, nu ar mai fi fost asigurat.

Cazul a ajuns și în atenția Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Vâlcea, reclamația fiind înregistrată la ANPC în data de 24 august 2026.

Peste 13.000 de lei pentru vacanță, avion și transfer

Documentele puse la dispoziția Ziarului de Vâlcea arată că pachetul turistic a fost achiziționat prin Dertour – Travel Brands SA.

Factura principală indică un total de 12.770,66 lei, din care 8.942,57 lei pentru serviciile de cazare și masă și 3.828,09 lei pentru biletele de avion charter și bagaje.

Separat, pentru serviciul de transfer privat aeroport – hotel – aeroport a fost emisă o factură în valoare de 403,41 lei.

În total, numai serviciile documentate prin cele două facturi ajung la 13.174,07 lei.

Cazarea a fost rezervată la Bilight Spa & Resort Hotel, în zona Manavgat/Antalya, pentru trei persoane, în perioada 15–22 august 2026, în regim Ultra All Inclusive.

Problemele, susține familia, nu s-au limitat însă la transfer.

„Am nevoie de confirmare, deoarece nu mai am încredere în voi”

Din conversațiile puse la dispoziția redacției reiese că, înainte de plecarea spre aeroport, turista a încercat să obțină confirmarea transferului.

„Acest document îl am și eu, dar persoana de contact cu care am ținut legătura când ne-a luat de la aeroport îmi spune că ei nu ne pot lua”, transmite aceasta.

În discuție apare apoi o situație extrem de neplăcută: numerele de contact de pe voucher nu ar fi răspuns, iar șoferul care trebuia să efectueze cursa nu era același.

„Am nevoie de confirmare, deoarece nu mai am încredere în voi”, spune turista.

Răspunsul primit a fost ca familia să ia un taxi, urmând ca problema banilor să fie rezolvată ulterior.

„Vă rog, luați un taxi și ne ocupăm la întoarcere de toate celelalte neplăceri”, se arată într-unul dintre mesajele transmise familiei.

Reprezentantul agenției a explicat că ar fi putut exista o situație neprevăzută, inclusiv aglomerație sau o problemă a șoferului, și că cea mai rapidă variantă era deplasarea cu taxiul, costul urmând să fie restituit.

Numai că turista a semnalat o problemă esențială:

„Nu mai am niciun ban disponibil.”

Potrivit conversației prezentate redacției, unul dintre răspunsurile primite a fost:

„Și îi scoateți de la ATM.”

Ulterior, turista ar fi fost întrebată dacă prietenii săi nu îi pot transfera bani din România.

Transfer plătit din nou: 4.500 de lire turcești

În cele din urmă, familia a fost nevoită să găsească o soluție pentru a ajunge la aeroport.

O factură emisă în Turcia, în data de 22 august 2026, de Yildiz Transfer Tașimacilik, indică un total de 4.500 de lire turcești, TVA inclus, pentru un serviciu de transfer Manavgat–Antalya.

Practic, potrivit documentelor și relatării familiei, turiștii au fost puși în situația de a achita din nou transportul către aeroport, deși transferul privat aeroport–hotel–aeroport fusese deja contractat și plătit în România.

Familia precizează că suma achitată suplimentar pentru transport a fost ulterior recuperată. Nemulțumirea principală privește însă modul în care situația ar fi fost gestionată și riscul real în care turiștii susțin că au fost puși.

„Banii pe transport i-am recuperat, însă ce făceam dacă nu aveam cu ce să plătesc transportul? Niciun reprezentant Dertour nu a fost capabil să gestioneze această situație”, afirmă Tatiana Mecu.

Reclamații și privind condițiile de cazare

Turista susține că problemele ar fi început înainte de incidentul transferului.

„Îmi pare rău că nu pot face și dovada condițiilor de cazare, camera avea doar două paturi, două perne și două cearceafuri... biletul de avion al fiicei mele era de adult (trebuia să stea fără mine)... și exemplele pot continua”, afirmă aceasta.

În opinia sa, raportul dintre suma plătită și serviciile de care familia a beneficiat a fost departe de ceea ce se aștepta atunci când a cumpărat pachetul.

Concluzia turistei este categorică:

„Într-un cuvânt, o vacanță ratată... pe mulți bani.”

Reclamația a ajuns la Protecția Consumatorilor Vâlcea

Familia nu s-a limitat la discuțiile cu agenția de turism.

Documentele prezentate redacției arată că, pe 24 august 2026, a fost înregistrată la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor o reclamație, cu numărul 66178, repartizată către CJPC Vâlcea.

Urmează ca inspectorii Protecției Consumatorilor să analizeze documentele, serviciile contractate și modul în care acestea au fost efectiv furnizate.

Dincolo de recuperarea costului taxiului, cazul ridică o întrebare legitimă: ce se întâmpla dacă turiștii chiar nu mai aveau bani, nu puteau retrage de la bancomat și nici nu aveau pe cineva în România care să le transfere urgent o sumă pentru a ajunge la aeroport?

Într-un pachet turistic în care transferul fusese achitat în avans, tocmai evitarea unei asemenea situații ar trebui să reprezinte unul dintre motivele pentru care turistul apelează la o agenție.

„Sper să fie și de interes pentru dumneavoastră, ca alte persoane să nu mai aibă experiența mea”, a transmis Tatiana Mecu redacției Ziarului de Vâlcea.

Ziarul de Vâlcea precizează că aspectele referitoare la condițiile de cazare și la modul de gestionare a incidentului reprezintă susținerile turiștilor, în timp ce sumele și serviciile menționate sunt reflectate în documentele prezentate redacției. Vom publica punctul de vedere al Dertour/Travel Brands SA cu privire la situația reclamată, în măsura în care acesta ne va fi transmis.