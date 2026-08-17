Sparle si soparle, 18.08.2026

marți, 18 august 2026

Subvenționarea gigacaloriei pentru apartamentele racordate la sistemul centralizat de termoficare deschide o nouă dispută la Râmnicu Vâlcea. Mai mulți proprietari care și-au instalat centrale individuale pe gaz se consideră discriminați și cer Primăriei Râmnicu Vâlcea o formă similară de sprijin. Propunerea lor: scutirea sau reducerea impozitului pe proprietate, în limitele permise de lege. Într-o sesizare transmisă Ziarului de Vâlcea, mai mulți locuitori ai municipiului ridică o întrebare simplă: de ce o categorie de contribuabili beneficiază de bani din bugetul local pentru încălzire, în timp ce proprietarii cu centrale individuale își achită integral facturile la gaze, deși contribuie la același buget prin taxe și impozite? „Și noi suntem cetățeni ai Râmnicului, plătim impozite pe apartamente, mașini și celelalte taxe locale. Dacă din banii tuturor este subvenționată încălzirea unei anumite categorii de locuitori, considerăm normal să existe o formă de sprijin și pentru cei care au centrale pe gaz”, este, în esență, mesajul transmis redacției.

Râmnicu Vâlcea, sufocat din nou de arderile ilegale. Cetățenii acuză: „Am închis geamurile, ne sufocă!” Unde sunt autoritățile? Politia, Garda de Mediu, Jandarmeria, Politia Locala???!!! Situația semnalată în urmă cu câteva luni de Ziarul de Vâlcea continuă. În seara de 12 august, locuitori din zona străzii Alunului au reclamat din nou fum puternic provenit, potrivit mărturiilor acestora, din arderea deșeurilor. Oamenii spun că au ajuns să-și închidă ferestrele în plină vară pentru a nu mai respira fumul. Iar întrebarea devine inevitabilă: câte sesizări mai trebuie făcute până când instituțiile statului vor opri fenomenul? „Am închis geamurile că ne sufocă!” – este unul dintre mesajele transmise redacției de locuitori revoltați și afectați din zonă. Nu vorbim despre o problemă apărută ieri. Ziarul de Vâlcea atrăgea atenția încă din luna mai asupra arderilor reclamate în zone precum Alunului, Morilor, Izvor și Inătești. Cetățenii susțin că au făcut în timp nenumărate sesizări către autorități. Cu toate acestea, fumul revine.

Relația dintre omul de afaceri Octavian Luța, patronul XAVITEL, și familia primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, capătă o nouă dimensiune. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Vâlcea, Octavian Luța s-a numărat printre invitații de onoare la petrecerea organizată pe litoralul românesc cu ocazia zilei de naștere a lui Vlad Gutău, fiul primarului Mircia Gutău. Prezența unui om de afaceri la o petrecere privată nu reprezintă, evident, nimic ilegal și nici nu demonstrează prin ea însăși existența vreunei nereguli. Informația devine însă relevantă jurnalistic prin prisma relațiilor contractuale pe care XAVITEL le-a avut și le are cu administrația municipiului Râmnicu Vâlcea.

Un incident petrecut chiar la ieșirea din sediul SRI Vâlcea ridică întrebări grave despre modul în care IPJ Vâlcea încearcă să explice ceea ce se vede în imagini. O femeie care circulă prin zona trotuarului este atinsă de un autoturism care iese din curtea instituției. Șoferul a fost identificat și testat pentru alcool, rezultatul fiind negativ. Până aici, nimic neobișnuit. Năucitoare este însă explicația Poliției: în acel punct, „trotuarul este întrerupt”, iar pietonul ar avea obligația să se asigure. Adică mașina iese dintr-o curte, intersectează traseul unui pieton și îl atinge, dar comunicarea oficială mută imediat atenția asupra victimei.

Ziarul de Vâlcea a primit o sesizare care ridică mai multe semne de întrebare cu privire la situația locativă din complexul de pe strada Patriarh Iustinian Marina din Râmnicu Vâlcea. Locatarii reclamă supraaglomerarea unor apartamente, distrugeri în spațiile comune și gălăgie, dar și o situație juridică neclară în privința unor locuințe despre care se afirmă că ar fi fost închiriate de omul de afaceri Ducu Ninel. Potrivit informațiilor transmise redacției, Ducu Ninel, cunoscut în Râmnicu Vâlcea și printr-o spălătorie auto de pe bulevardul Ferdinand, ar controla sau ar fi achiziționat aproximativ 50 de apartamente. In ultimele aproximativ șase luni, mai multe dintre aceste locuințe ar fi fost ocupate de familii numeroase de rromi, situație care ar fi schimbat radical condițiile de trai din anumite scări ale complexului. Problema semnalată de proprietari nu este etnia chiriașilor – care nu poate constitui, evident, un criteriu de evaluare –, ci numărul foarte mare de persoane care ar locui în unele apartamente și comportamentele reclamate în spațiile comune.