Soluția alegerilor anticipate: AUR consideră că nicio majoritate conjuncturală sau improvizație politică nu poate oferi stabilitate

duminică, 30 august 2026

România traversează o criză politică profundă ce a dus la un blocaj generalizat, suprapus peste probleme economice grave și stagflație. Actuala configurație parlamentară nu mai poate genera un guvern stabil, din cauza incompatibilităților dintre partide (PSD, PNL, USR, UDMR, POT, SOS) și a refuzului dialogului transparent. În același timp, președintele Nicușor Dan refuză să își exercite rolul constituțional de a desemna un premier, de teamă să nu risce un al doilea guvern demis.

​În acest context, AUR prezintă următoarea poziție și soluție pentru deblocarea țării:

​Soluția alegerilor anticipate: AUR consideră că nicio majoritate conjuncturală sau improvizație politică nu poate oferi stabilitate. Singura cale democratică și legitimă pentru depășirea crizei politice și economice este reîntoarcerea la votul popular.

​Suspendarea și demiterea președintelui: Dacă președintele Nicușor Dan se va opune alegerilor anticipate și va bloca reîntoarcerea la vot, AUR anunță că va apela la soluția suspendării din funcție a acestuia și la organizarea unui referendum pentru demitere.

​Refuzul negocierilor din spatele ușilor închise: Partidul AUR refuză categoric participarea la aranjamente netransparente și nu va vota niciodată un guvern din care să nu facă parte sau care să nu îi includă măsurile economice și programul de ieșire din criză.

​Legitimitate prin vot, nu prin cumpărarea de voturi: AUR susține că stabilitatea nu se poate construi prin majorități artificiale create de la o zi la alta sau prin achiziționarea de voturi „la bucată”.

​Revendicările principale: Partidul cere alegeri anticipate pentru un nou Parlament, o majoritate politică transparentă și stabilă, un guvern rezultat direct din votul românilor și o nouă politică economică destinată să scoată România din criză.

Nicolae Mîndrescu, deputat AUR de Vâlcea