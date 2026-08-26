Ședință importantă la Consiliul Local Râmnicu Vâlcea: 23 de puncte pe ordinea de zi – buget, investiții, Apavil, jocuri de noroc și Căminul de Bătrâni

joi, 27 august 2026

Ședință importantă la Consiliul Local Râmnicu Vâlcea: 23 de puncte pe ordinea de zi – buget, investiții, Apavil, jocuri de noroc și Căminul de Bătrâni

Consilierii locali din Râmnicu Vâlcea sunt convocați luni, 31 august 2026, de la ora 10.00, într-o ședință ordinară care se anunță încărcată. Pe masa aleșilor locali se află 23 de puncte, printre care rectificarea bugetului municipiului, investiții în canalizare și infrastructura școlară, concesionări de terenuri, situația Apavil, tarifele Centrului Cultural Municipal, autorizarea mai multor puncte de jocuri de noroc și reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice.

Ședința, convocată prin Dispoziția primarului municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 1532 din 25 august 2026, se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, în sala de ședințe a Primăriei din strada General Praporgescu nr. 14.

https://primariavl.ro/consiliul-local/%C8%99edin%C8%9Be-consiliul-local/convocari-si-proiecte-hcl

Rectificarea bugetului municipiului și a bugetului DADP

Primul punct de pe ordinea de zi îl reprezintă rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pentru anul 2026.

Separat, consilierii vor vota și rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2026.

La punctul 3 se află proiectul privind aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii care se desfășoară în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Extinderea canalizării și investiție la Școala Gimnazială nr. 4

Un proiect important pentru infrastructura municipiului vizează aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere rețele de canalizare menajeră în municipiul Rm. Vâlcea”.

Consilierii vor avea pe masă și aprobarea Devizului General Total pentru obiectivul de investiții „Sală de sport Școala Gimnazială nr. 4 Rm. Vâlcea”.

Șase proiecte privind concesionarea unor suprafețe de teren

O parte consistentă a ședinței este rezervată prelungirii unor concesiuni asupra terenurilor din proprietatea publică a municipiului.

Astfel, punctele 6-11 prevăd:

6. Prelungirea perioadei de concesionare pentru un teren proprietate publică a municipiului, în suprafață de 2 mp.

7. Prelungirea concesiunii pentru un teren în suprafață de 4,44 mp.

8. Prelungirea perioadei de concesionare pentru un teren în suprafață de 4,1 mp, proprietatea publică a municipiului.

9. Prelungirea concesiunii pentru un teren în suprafață de 9,08 mp.

10. Prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul de 7,4 mp și actualizarea suprafeței terenului concesionat pentru realizarea acceselor din exterior la apartamentul nr. 4, situat pe strada Rapsodiei nr. 31, bloc M1, scara C.

11. Prelungirea perioadei de concesionare pentru un teren în suprafață de numai 0,63 mp, aflat în proprietatea publică a municipiului.

O locuință de serviciu va fi repartizată

La punctul 12, Consiliul Local va analiza și vota un proiect privind repartizarea unei locuințe de serviciu. Proiectul este inițiat de primarul municipiului și a fost trimis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 3.

Apavil și indicatorii serviciilor de apă și canalizare

Un alt subiect important privește serviciile de apă și canalizare.

La punctul 13 se propune acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, pentru aprobarea indicatorilor de performanță ai serviciului de alimentare cu apă și canalizare furnizat de operatorul regional Apavil SA, pentru anul 2026, în ceea ce privește municipiul Râmnicu Vâlcea.

Se stabilesc prețurile biletelor la Centrul Cultural Municipal

La punctul 14, aleșii locali sunt chemați să aprobe prețurile biletelor Centrului Cultural Municipal Râmnicu Vâlcea.

Imediat după acesta, punctul 15 vizează modificarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Cultural Municipal Râmnicu Vâlcea, măsurile urmând să intre în vigoare începând cu 1 septembrie 2026.

Patru puncte pentru autorizarea jocurilor de noroc în Râmnicu Vâlcea

Patru proiecte consecutive de pe ordinea de zi privesc acordarea autorizațiilor anuale de funcționare pentru activități de jocuri de noroc.

16. CARADUNE GAMES SRL solicită autorizația anuală pentru slot machine, la punctul de lucru din strada Rapsodiei nr. 33, bloc H7, parter.

17. PROJECT P&C IMPEX SRL – autorizație anuală pentru slot-machine, la punctul de lucru din strada Nicolae Titulescu nr. 2-3.

18. PARI BET TOTAL SRL – autorizație anuală pentru pariuri în cotă fixă, la punctul de lucru din strada Matei Basarab nr. 4.

19. PARI BET TOTAL SRL – autorizație anuală pentru pariuri în cotă fixă, la punctul de lucru din strada Regina Maria nr. 22, bloc M. V. Popescu, scara 5, parter, apartamentul 2.

20. PARI BET TOTAL SRL – autorizație anuală pentru pariuri în cotă fixă, la punctul de lucru din strada Nicolae Titulescu nr. 2-3.

Prin urmare, nu mai puțin de cinci proiecte de hotărâre, punctele 16-20, privesc autorizarea anuală a unor activități de jocuri de noroc în municipiu.

Un nou mandat privind Apavil SA

Apavil revine pe ordinea de zi și la punctul 21. Consilierii vor decide asupra mandatării reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Apavil SA. Proiectul este inițiat, de asemenea, de primarul municipiului.

Reorganizare la Căminul pentru Persoane Vârstnice

Punctul 22 privește aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea.

Noua structură este prevăzută să se aplice începând cu 1 septembrie 2026. Proiectul va trece pentru avizare prin comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 5.

Ultimul punct: întrebări, interpelări și informări

Ordinea de zi se încheie, la punctul 23, cu tradiționala secțiune „Întrebări, interpelări și informări”, unde consilierii locali pot ridica probleme de interes pentru municipiu și pentru cetățeni.

Toate proiectele înscrise pe ordinea de zi au ca inițiator primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, iar consilierii locali au posibilitatea de a formula și depune amendamente înainte ca proiectele să fie supuse votului.

Ședința din 31 august 2026 se anunță, așadar, una consistentă: de la bani și investiții publice până la concesiuni, Apavil, cultură, jocuri de noroc și reorganizarea unei instituții sociale, aleșii municipali vor avea de luat o serie de decizii cu efect direct asupra administrației și serviciilor publice din Râmnicu Vâlcea.