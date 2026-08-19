Școala de vară de la Parohia Teiu – un timp al formării duhovnicești și al comuniunii

Școala de vară își propune să ofere participanților un cadru în care timpul liber al vacanței să devină prilej de învățare, descoperire și apropiere de valorile credinței creștine. Activitățile desfășurate urmăresc cultivarea unor deprinderi precum responsabilitatea, solidaritatea, respectul față de aproapele și conștiința apartenenței la comunitatea eclesială.

Un loc important în cadrul programului îl ocupă întâlnirile cu caracter catehetic și formativ. Prin dialog, lectură și activități adaptate vârstei, copiii sunt încurajați să descopere învățătura Bisericii nu doar ca pe un ansamblu de cunoștințe, ci ca pe un mod de viață întemeiat pe iubirea față de Dumnezeu și față de oameni. În acest context, prezența și îndrumarea preotului constituie un element esențial al procesului educativ.

Totodată, dimensiunea comunitară a școlii de vară contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre copii și la consolidarea legăturii acestora cu parohia. Jocurile, activitățile artistice, atelierele și momentele de comuniune creează un climat în care fiecare participant poate să își descopere și să își valorifice darurile personale. Astfel, biserica devine, în mod firesc, un spațiu al întâlnirii dintre generații și al creșterii împreună în credință.

Prin această inițiativă, părintele Andrei Zăuleț urmărește să apropie mai mult copiii de viața parohiei și să cultive în sufletele lor dragostea pentru Biserică, pentru familie și pentru valorile creștine.