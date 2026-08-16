SCANDAL la vârful Justiției! Președinții curților de apel cer explicații despre întâlnirea șefei CCR cu Ilie Bolojan

Un semnal extrem de serios vine din interiorul Justiției. Președinții celor 15 curți de apel din țară, alături de conducerea Curții Militare de Apel București, cer clarificări publice privind întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, și Ilie Bolojan, în contextul existenței unor dosare aflate pe rolul CCR.

Printre semnatari se află și Mihai-Bogdan Mateescu, președintele Curții de Apel Pitești, instanță în raza căreia se află și județul Vâlcea.

Mesajul magistraților este cât se poate de clar: într-un stat de drept nu este suficient ca Justiția să fie independentă, ci trebuie eliminată și orice aparență de influență politică.

Potrivit comunicatului comun, întâlnirea dintre șefa CCR și Ilie Bolojan ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului. Tocmai circumstanțele acestei întrevederi ridică întrebări la care șefii Curților de Apel consideră că opinia publică trebuie să primească răspunsuri.

Ce s-a discutat? De ce întâlnirea a avut loc în acel birou? Care a fost scopul întrevederii? Au fost abordate teme care au legătură cu dosare aflate pe masa Curții Constituționale?

Sunt întrebări legitime, mai ales atunci când vorbim despre conducerea instituției care decide asupra constituționalității unor acte cu miză politică uriașă.

Precedentul din 2018 se întoarce împotriva șefei CCR

Președinții Curților de Apel amintesc și un episod extrem de interesant din 2018. Elena-Simina Tănăsescu, pe atunci consilier prezidențial, și-a dat demisia după controversele provocate de o întâlnire cu un judecător al Curții Constituționale.

La acel moment, Administrația Prezidențială considera inadmisibil ca asupra activității CCR să planeze chiar și suspiciunea unei posibile imixtiuni.

Exact același standard este invocat acum de șefii Curților de Apel.

Cu alte cuvinte, ceea ce era considerat problematic în 2018 nu poate deveni acceptabil în 2026 doar pentru că s-au schimbat personajele și funcțiile.

Magistrații avertizează că lipsa de transparență în cazul unor asemenea întâlniri poate genera „îndoieli legitime” asupra aparenței de imparțialitate a Curții Constituționale și poate afecta grav încrederea publicului în neutralitatea deciziilor CCR.

Justiția cere transparență, nu explicații pe jumătate

Comunicatul este unul neobișnuit de ferm și vine de la conducerea instanțelor de apel din întreaga țară.

Președinții Curților cer să fie clarificate public existența și cadrul întâlnirii, motivul desfășurării acesteia în biroul președintelui Senatului, scopul și temele discutate.

Este, practic, o solicitare directă adresată celor implicați: spuneți public ce s-a întâmplat!

Pentru că independența Justiției nu se apără doar prin declarații solemne. Se apără și prin transparență, iar atunci când președintele Curții Constituționale se întâlnește cu unul dintre cei mai importanți oameni politici ai momentului, opinia publică are dreptul să știe în ce context și despre ce s-a discutat.

Iar faptul că documentul este semnat inclusiv de Mihai-Bogdan Mateescu, președintele Curții de Apel Pitești, conferă acestui demers o relevanță directă și pentru sistemul judiciar din Vâlcea.

CCR și Ilie Bolojan au acum obligația morală și instituțională să lămurească public situația. În Justiție, uneori, simpla aparență de influență politică poate fi aproape la fel de toxică pentru încrederea publică precum influența însăși.