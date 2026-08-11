SCANDAL la DGASPC Vâlcea! Raport psihologic care se contrazice: tatăl provoacă „stres ridicat” copilului, dar este evaluat drept părinte „democratic”. Consiliul Județean trebuie să intervină!

marți, 11 august 2026

SCANDAL la DGASPC Vâlcea! Raport psihologic care se contrazice: tatăl provoacă „stres ridicat” copilului, dar este evaluat drept părinte „democratic”. Consiliul Județean trebuie să intervină!

Un raport de evaluare și consiliere psihologică întocmit în cadrul DGASPC Vâlcea ridică serioase semne de întrebare privind echilibrul dintre constatările consemnate în document și concluziile finale. Pentru protejarea minorilor, Ziarul de Vâlcea folosește exclusiv inițiale.

Cazul îi privește pe minorii A.G.V. și P.Ș.V., aflați în centrul unui conflict parental între mama A.M.S. și tatăl M.V.

Raportul însuși consemnează elemente importante despre relația dintre tată și copilul mai mare. Minorul afirmă că tatăl îl ceartă, nu îi permite să facă anumite lucruri și vorbește urât despre mamă. Psihologul notează existența unui atașament dezorganizat, precum și refuzul copilului de a petrece timp cu tatăl. Documentul indică inclusiv posibilitatea ca acest refuz să fie legat de presiunea exercitată de tată și de mediul resimțit de copil ca fiind inconfortabil.

Mai mult, raportul consemnează explicit că minorul prezintă un nivel ridicat de stres indus de comportamentul tatălui, fiind menționate relatări despre certuri, jigniri și presiune exercitată asupra copilului. Minorul ajunsese să refuze inclusiv convorbirile telefonice cu tatăl.

Tot DGASPC notează, în analiza relației dintre părinți, că tatăl a avut o atitudine necolaborativă, cu tendința de a monopoliza discuțiile, aducând acuzații și reproșuri mamei.

În aceste condiții, întrebarea este inevitabilă: cum se împacă asemenea constatări cu evaluarea finală relativ favorabilă a competențelor parentale ale tatălui? În raport, acesta ajunge să fie caracterizat, în urma chestionarului aplicat, ca având un „stil parental democratic”, cu un nivel mediu al competenței parentale.

Consiliul Județean Vâlcea trebuie să ceară clarificări

Într-o situație atât de sensibilă, Consiliul Județean Vâlcea, instituția în subordinea căreia funcționează DGASPC Vâlcea, ar trebui să se implice instituțional și să solicite verificarea modului în care a fost realizată evaluarea. În opinia noastră, se impune chiar refacerea/reformularea anchetei și o reevaluare obiectivă, echidistantă, eventual prin specialiști care nu au participat la evaluarea inițială, astfel încât orice suspiciune de părtinire să fie eliminată. Trebuie stabilit, cu maximă rigoare, ce este în interesul real al copiilor.

Nu contestăm competența specialiștilor și nici valoarea instrumentelor psihologice utilizate. Dar DGASPC Vâlcea trebuie să explice dacă rezultatele unor chestionare pot cântări mai greu decât comportamentele și stările copiilor consemnate chiar în propriul raport.

Când documentul vorbește despre stres ridicat indus de comportamentul unui părinte, presiune, jigniri, refuzul copilului de a comunica și o atitudine necolaborativă, aceste aspecte nu pot deveni simple note de subsol. Interesul superior al copilului trebuie să primeze în fața oricărui alt considerent.