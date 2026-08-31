luni, 31 august 2026

SCANDAL ECOLOGIC! Garda de Mediu confirmă focarele de mizerie din Râmnicu Vâlcea: deșeuri abandonate, urme de incendiere și măsuri impuse Primăriei

Sesizarea privind arderile de deșeuri și abandonarea gunoaielor în mai multe zone din Râmnicu Vâlcea a ajuns pe masa Gărzii Naționale de Mediu, iar controlul efectuat în teren a scos la iveală o realitate deloc confortabilă pentru administrația locală. Pe strada Alunului, comisarii au identificat deșeuri abandonate și urme vechi de ardere, iar Primăriei Râmnicu Vâlcea i-au fost impuse măsuri concrete pentru salubrizarea și monitorizarea zonei. Documentul oficial este răspunsul nr. 2034/C.J. Vâlcea din 27 august 2026 al Comisariatului Județean Vâlcea al Gărzii Naționale de Mediu.

Controlul a vizat străzile Alunului, Inătești, Morilor și Izvorului, după o sesizare privind arderile ilegale de deșeuri. Echipa Gărzii de Mediu, însoțită de un reprezentant al Primăriei Râmnicu Vâlcea, s-a deplasat în teren pentru verificări.

Pe strada Alunului: deșeuri abandonate și urme de ardere

Cea mai gravă situație a fost constatată pe strada Alunului, pe un teren aparținând domeniului public al municipiului. Comisarii spun că au găsit deșeuri abandonate de diferite categorii și urme vechi de ardere.

La momentul controlului nu mai existau focare active și nici resturi de cabluri electrice incendiate, însă constatarea oficială confirmă că zona fusese afectată de incendierea unor deșeuri.

Pe străzile Inătești, Morilor și Izvorului, Garda de Mediu precizează că, la data controlului, nu au fost identificate zone cu arderi sau abandonări de deșeuri.

Primăria, obligată să curețe și să monitorizeze zona

În urma verificărilor, Garda de Mediu a impus UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea o serie de măsuri: salubrizarea zonei, readucerea terenului la starea corespunzătoare, eliminarea urmelor și reziduurilor rezultate din ardere și predarea deșeurilor către operatori autorizați.

Mai mult, municipalitatea trebuie să monitorizeze permanent zona, să suplimenteze recipientele pentru colectarea deșeurilor acolo unde este necesar și să ia măsuri pentru prevenirea abandonului și a viitoarelor incendieri.

Documentul mai precizează că zona este monitorizată și de Poliția Română și Jandarmeria Română, care trebuie să intervină atunci când este necesar, pentru prevenirea poluării și a disconfortului produs locuitorilor.

Întrebarea care rămâne: cum a ajuns domeniul public depozit de gunoi?

Constatarea Gărzii de Mediu ridică o problemă simplă, dar serioasă: cum a fost posibil ca pe un teren al municipiului să fie abandonate și arse deșeuri înainte ca autoritățile să intervină?

Nu mai vorbim despre simple reclamații ale locuitorilor. Există acum un document oficial în care comisarii de mediu consemnează deșeuri abandonate, urme de ardere și necesitatea unor măsuri impuse administrației locale.

Rămâne de văzut dacă măsurile vor fi aplicate doar după controale și sesizări sau dacă Primăria Râmnicu Vâlcea va reuși să împiedice transformarea unor terenuri publice în puncte clandestine de depozitare și incendiere a deșeurilor.

Tiberiu Pîrnău