SC BICA SRL VINDE CĂRBUNE LIGNIT DIRECT DIN CARIERĂ
Vindem cărbune lignit de cea mai bună calitate, provenit direct din cariera noastră privată din Berbești, județul Vâlcea.
Suntem proprietarii carierei, nu intermediari. Cărbunele este potrivit pentru centrale termice și sobe proprii.
Livrăm în orice localitate din țară și în orice cantitate.
Transportul este inclus în preț, iar prețul se stabilește în funcție de cantitatea solicitată și distanța de transport.
Detalii și comenzi: 0767 753 411
Persoană de contact: domnul Damian
Web Design by DowMedia
Lasă un răspuns