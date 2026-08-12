SC BICA SRL VINDE CĂRBUNE LIGNIT DIRECT DIN CARIERĂ

miercuri, 12 august 2026

SC BICA SRL VINDE CĂRBUNE LIGNIT DIRECT DIN CARIERĂ

Vindem cărbune lignit de cea mai bună calitate, provenit direct din cariera noastră privată din Berbești, județul Vâlcea.

Suntem proprietarii carierei, nu intermediari. Cărbunele este potrivit pentru centrale termice și sobe proprii.

Livrăm în orice localitate din țară și în orice cantitate.

Transportul este inclus în preț, iar prețul se stabilește în funcție de cantitatea solicitată și distanța de transport.

Detalii și comenzi: 0767 753 411
Persoană de contact: domnul Damian

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