România își sabotează singură securitatea energetică! De ce închiderea CET-urilor costa de șase ori mai mult decât modernizarea lor. Cazul CET Govora

luni, 3 august 2026

România își sabotează singură securitatea energetică! De ce închiderea CET-urilor costa de șase ori mai mult decât modernizarea lor. Cazul CET Govora

În timp ce autoritățile centrale grăbesc închiderea centralelor electrotermice din România în numele decarbonizării, cifrele care ies la iveală ridică o întrebare legitimă: cine plătește nota de plată a unei decizii luate fără o alternativă funcțională?

În cazul CET Govora, situația este cu atât mai controversată. De luni întregi, autoritățile locale și specialiștii din domeniul energetic avertizează că închiderea capacităților de producție înainte de existența unor înlocuitori reali reprezintă un risc major pentru securitatea energetică a Vâlcii și a României.

Datele prezentate în spațiul public arată că menținerea și modernizarea CET-urilor până în 2028 ar fi presupus un efort financiar estimat la aproximativ 520 de milioane de euro. În schimb, scenariul închiderii accelerate și al înlocuirii lor cu alte soluții ar ajunge la peste 3 miliarde de euro, de aproape șase ori mai mult.

Dacă aceste estimări se confirmă, România se află în fața unui paradox greu de explicat: statul renunță la capacități energetice funcționale pentru a cheltui sume incomparabil mai mari în vederea compensării lipsei acestora.

Criza energetică din vara anului 2026 pare să ofere un exemplu concret. Potrivit analizelor prezentate public, dacă CET-urile ar fi fost disponibile, compensarea dezechilibrelor din sistem în lunile iulie-august ar fi costat aproximativ 20 de milioane de euro. În lipsa acestora, costurile au urcat la aproximativ 84 de milioane de euro, rezultând o diferență de 64 de milioane de euro suportată în doar două luni.

Aceste cifre pun într-o lumină nouă decizia Ministerului Energiei de a accelera închiderea unor capacități de producție fără existența unor investiții finalizate care să le înlocuiască. Pentru județul Vâlcea, miza este și mai mare.

CET Govora nu înseamnă doar producție de energie electrică. Este pilonul sistemului de termoficare al municipiului Râmnicu Vâlcea și un element important al stabilității energetice regionale. Chiar dacă aportul său la producția națională este redus procentual, în perioadele de consum maxim sau în situații de criză fiecare megawatt disponibil poate face diferența dintre stabilitate și importuri costisitoare.

În aceste condiții, apare întrebarea firească: de ce este preferată demolarea unei infrastructuri existente în locul modernizării ei, dacă modernizarea este semnificativ mai ieftină și oferă continuitate sistemului energetic?

Criticii actualei politici energetice susțin că România riscă să repete greșelile ultimilor ani, când au fost închise capacități de producție înainte ca noile investiții să devină operaționale. Rezultatul a fost creșterea dependenței de importuri, volatilitatea prețurilor și vulnerabilizarea sistemului energetic național.