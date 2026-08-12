miercuri, 12 august 2026

RO-ALERT la Râmnicu Vâlcea: PERICOL DE INUNDAȚII! Avertizare extremă pentru populație până la miezul nopții

Locuitorii din Râmnicu Vâlcea au primit, miercuri seara, 12 august 2026, un mesaj RO-ALERT de tip „Alertă Extremă”, prin care sunt avertizați asupra pericolului producerii unor inundații. Avertizarea este valabilă în intervalul 18:35 – 24:00.

Mesajul transmis pe telefoanele mobile îi avertizează pe cetățeni să ia imediat măsuri de precauție, în special dacă se află în zone cu risc de inundare.

„AVERTIZARE HIDROLOGICĂ PERICOL INUNDAȚII – 12.08.2026 între 18.35-24.00. Dacă sunteți într-o zonă inundabilă, îndreptați-vă spre locurile de refugiu cele mai apropiate, opriți alimentarea cu energie electrică și gaze naturale, pregătiți-vă pentru o eventuală evacuare. Respectați măsurile dispuse de autorități”, se arată în mesajul RO-ALERT.

Avertizarea trebuie tratată cu maximă seriozitate. Persoanele aflate în apropierea cursurilor de apă sau în zone cunoscute ca fiind expuse inundațiilor sunt sfătuite să urmărească permanent informațiile transmise de autorități și să evite deplasările care nu sunt absolut necesare.

În cazul în care autoritățile dispun evacuarea, populația trebuie să respecte imediat indicațiile echipelor de intervenție.

Vom reveni cu informații pe măsură ce autoritățile comunică date despre evoluția situației din Râmnicu Vâlcea și din județ.