Record mondial pe litoral! La Provincia intră în Guinness World Records după ce a pregătit și servit cea mai mare porție de aripioare de pui din lume în cadrul unui eveniment

duminică, 9 august 2026

Record mondial pe litoral! La Provincia intră în Guinness World Records cu 425 kg de aripioare de pui

La Provincia a intrat oficial în Guinness World Records™, după ce a pregătit și servit cea mai mare porție de aripioare de pui din lume în cadrul unui eveniment. Nu mai puțin de 425 de kilograme de aripioare au fost gătite și oferite publicului la Costinești.

Evenimentul a avut loc în complexul Nibiru, unde a fost amenajat un spațiu de peste 300 de metri pătrați, pregătit pentru aproximativ 3.000 de persoane.

Performanța a fost verificată și validată de Şeyda Subaşı Gemici, reprezentant oficial Guinness World Records™, care a confirmat respectarea criteriilor și a înmânat echipei La Provincia certificatul care atestă noul record mondial.

Cu cele 425 de kilograme de aripioare, performanța realizată la Costinești a depășit considerabil precedentul record, stabilit la 297,5 kilograme.

Preparatele au provenit din portofoliul La Provincia și au fost gătite chiar la locul evenimentului, sub coordonarea lui Chef Jannis Alexandridis și cu respectarea normelor de igienă și siguranță alimentară.

După omologarea recordului, aripioarele au fost servite publicului, în special turiștilor aflați pe litoral.

Evenimentul marchează și strategia La Provincia de a-și consolida prezența în zona marilor festivaluri și evenimente dedicate publicului tânăr. În această vară, brandul s-a asociat cu festivalul Beach, Please!, iar colaborarea continuă în cadrul Nibiru, conceptul de entertainment dezvoltat la Costinești.

Carmistin, producție în creștere

La Provincia face parte din portofoliul Carmistin The Food Company, grup cu capital integral românesc și peste 50 de companii.

Potrivit datelor comunicate de companie, producția de carne de pui a ajuns în 2025 la aproximativ 120.000 de tone, iar pentru 2026 este estimată o creștere până la aproximativ 150.000 de tone.

Grupul deține, totodată, o capacitate anuală de producție a furajelor de peste 735.000 de tone și urmărește depășirea pragului de un milion de tone până în 2030.

În 2025, Carmistin a raportat o cifră de afaceri consolidată de peste 2,1 miliarde de lei, activitatea grupului acoperind producția de carne de pasăre și ouă, cultivarea cerealelor, producția de furaje, precum și creșterea porcilor și bovinelor.

Prin recordul stabilit la Costinești, La Provincia reușește nu doar o acțiune spectaculoasă de promovare, ci și înscrierea oficială a unui brand românesc în Guinness World Records™.