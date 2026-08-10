Răsturnare de situație în tragedia de la Alunu! Soția bărbatului mort după explozie, arestată preventiv. Acuzații extrem de grave

marți, 11 august 2026

Răsturnare de situație în tragedia de la Alunu! Soția bărbatului mort după explozie, arestată preventiv. Acuzații extrem de grave

Apar informații cutremurătoare în cazul tragediei produse în dimineața zilei de 8 august 2026, în comuna Alunu. Femeia în vârstă de 51 de ani, soția bărbatului care și-a pierdut viața după explozia produsă într-un apartament, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, anchetatorii susțin că femeia ar fi provocat intenționat incendiul în apartamentul în care locuia împreună cu soțul său.

Conform procurorilor, focul ar fi fost pus atât în dormitorul în care se afla bărbatul, cât și într-o altă cameră. Mai mult, femeia ar fi încuiat din exterior ușa încăperii în care dormea soțul său, ar fi luat cheia și s-ar fi refugiat într-o cameră alăturată.

Ceea ce a urmat a avut un deznodământ tragic.

Bărbatul ar fi deschis fereastra camerei în încercarea de a scăpa, însă acumularea de gaze a provocat o explozie puternică. Victima a fost proiectată în afara apartamentului situat la etajul al treilea al imobilului și a murit în urma impactului cu solul.

Femeia a fost inițial reținută pentru 24 de ore. Pe 10 august 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Ancheta este desfășurată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Vâlcea.

Procurorii subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale și arestarea preventivă reprezintă etape ale procesului penal, iar femeia beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Cazul de la Alunu, care inițial părea o tragedie provocată de un incendiu urmat de explozie, capătă astfel o cu totul altă dimensiune, iar anchetatorii încearcă acum să stabilească toate împrejurările și mobilul faptelor.