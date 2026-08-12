miercuri, 12 august 2026

Râmnicu Vâlcea, sufocat din nou de arderile ilegale. Cetățenii acuză: „Am închis geamurile, ne sufocă!” Unde sunt autoritățile? Politia, Garda de Mediu, Jandarmeria, Politia Locala???!!!

Situația semnalată în urmă cu câteva luni de Ziarul de Vâlcea continuă. În seara de 12 august, locuitori din zona străzii Alunului au reclamat din nou fum puternic provenit, potrivit mărturiilor acestora, din arderea deșeurilor. Oamenii spun că au ajuns să-și închidă ferestrele în plină vară pentru a nu mai respira fumul. Iar întrebarea devine inevitabilă: câte sesizări mai trebuie făcute până când instituțiile statului vor opri fenomenul?

„Am închis geamurile că ne sufocă!” – este unul dintre mesajele transmise redacției de locuitori revoltați și afectați din zonă.

Nu vorbim despre o problemă apărută ieri. Ziarul de Vâlcea atrăgea atenția încă din luna mai asupra arderilor reclamate în zone precum Alunului, Morilor, Izvor și Inătești. Cetățenii susțin că au făcut în timp nenumărate sesizări către autorități. Cu toate acestea, fumul revine.

Sesizări peste sesizări. Fumul rămâne

Aici este, de fapt, marele scandal: lipsa unor rezultate vizibile și durabile din partea autorităților.

Poliția, Garda de Mediu, administrația locală și celelalte instituții cu atribuții nu pot trata la nesfârșit fiecare episod ca pe un incident izolat. Dacă aceleași locuri sunt reclamate repetat, dacă oamenii telefonează, trimit fotografii și semnalează fum, atunci este nevoie de controale coordonate și de identificarea sursei, nu doar de intervenții punctuale după fiecare apel.

Dacă amenzile nu opresc fenomenul, atunci evident că simpla amendare nu este suficientă. Cetățenii nu pot fi transformați în senzori permanenți ai statului, obligați să telefoneze seară de seară pentru ca instituțiile să afle ceea ce oamenii din cartier spun că se petrece în mod repetat.

Arderea cablurilor. Instituțiile trebuie să verifice proveniența lor

Mai mulți cetățeni susțin că printre materialele arse s-ar afla cabluri electrice, incendiate pentru recuperarea cuprului. Există inclusiv acuzații, care trebuie verificate de organele competente, potrivit cărora unele asemenea cabluri ar putea proveni din furturi.

Tocmai aceasta este treaba instituțiilor statului, SA APLICE LEGEA!!!

Dacă există asemenea suspiciuni, ancheta nu trebuie să se limiteze la întrebarea „cine a aprins focul?”, ci trebuie să meargă mai departe: de unde provin cablurile și celelalte materiale, cine le colectează, unde ajunge metalul recuperat și cine îl cumpără?

O asemenea verificare ar putea arăta dacă avem de-a face doar cu acte individuale sau cu un circuit economic mai amplu.

Unde este Garda de Mediu?

Responsabilitatea nu poate fi pasată exclusiv către Poliție. Garda de Mediu Vâlcea trebuie să explice public ce controale a efectuat în zonele reclamate, câte sancțiuni a aplicat și, mai ales, de ce fenomenul continuă dacă autoritățile îl cunosc.

La fel de important este rolul administrației locale și al Poliției Locale. Atunci când un fenomen se repetă în aceleași zone, instituțiile au suficiente instrumente pentru a organiza acțiuni comune și controale în intervalele orare în care cetățenii reclamă arderile.

Nu este normal ca mecanismul să fie mereu același: se aprinde focul, cartierul se umple de fum, oamenii sună, vine sau nu vine cineva, eventual se aplică o amendă, iar după câteva zile totul începe din nou.

Aceasta nu mai este prevenție. Este administrarea neputinței.

Cetățenii nu trebuie să demonstreze în fiecare seară că respiră fum

Autoritățile cunosc problema. Cunosc zonele reclamate. Au primit sesizări. Prin urmare, este greu de acceptat explicația că instituțiile pot interveni numai atunci când un cetățean telefonează exact în momentul producerii unei arderi.

Dacă fenomenul este repetitiv, autoritățile trebuie să îl urmărească activ, nu să aștepte următorul apel la 112 sau următoarea fotografie trimisă de un locuitor exasperat.

Și mai există o întrebare la care vâlcenii merită un răspuns:

De ce, după atâtea sesizări, arderile reclamate continuă nestingherite?

Este vorba despre lipsă de personal? Lipsă de coordonare? Amenzi insuficiente? Lipsă de voință? Sau există persoane care au ajuns la concluzia că pot continua pentru că riscul real de a suporta consecințe este prea mic?

Instituțiile trebuie să răspundă prin fapte.

Râmnicu Vâlcea nu poate fi condamnat să închidă geamurile

În 2026, într-un municipiu reședință de județ, oamenii nu ar trebui să fie obligați să își închidă ferestrele în nopțile de vară pentru că cineva arde deșeuri în apropierea locuințelor.

Garda de Mediu, Poliția, Poliția Locală și Primăria Râmnicu Vâlcea trebuie să iasă din logica intervențiilor sporadice și să organizeze o acțiune comună, susținută, până la oprirea fenomenului.

Iar dacă există suspiciuni privind arderea unor cabluri provenite din furturi, atunci trebuie verificat întregul traseu al materialelor, de la proveniență până la centrele care cumpără metalul recuperat.

Pentru că, după luni de reclamații, întrebarea nu mai este doar cine arde deșeurile?

Întrebarea este și mai incomodă:

de ce nu reușesc autoritățile să-i oprească?