Râmnicenii cu centrale pe gaz se consideră discriminați: „Plătim aceleași taxe. Vrem și noi o formă de sprijin de la Primărie!”

duminică, 16 august 2026

Râmnicenii cu centrale pe gaz se consideră discriminați: „Plătim aceleași taxe. Vrem și noi o formă de sprijin de la Primărie!”

Subvenționarea gigacaloriei pentru apartamentele racordate la sistemul centralizat de termoficare deschide o nouă dispută la Râmnicu Vâlcea. Mai mulți proprietari care și-au instalat centrale individuale pe gaz se consideră discriminați și cer Primăriei Râmnicu Vâlcea o formă similară de sprijin. Propunerea lor: scutirea sau reducerea impozitului pe proprietate, în limitele permise de lege.

Într-o sesizare transmisă Ziarului de Vâlcea, mai mulți locuitori ai municipiului ridică o întrebare simplă: de ce o categorie de contribuabili beneficiază de bani din bugetul local pentru încălzire, în timp ce proprietarii cu centrale individuale își achită integral facturile la gaze, deși contribuie la același buget prin taxe și impozite?

„Și noi suntem cetățeni ai Râmnicului, plătim impozite pe apartamente, mașini și celelalte taxe locale. Dacă din banii tuturor este subvenționată încălzirea unei anumite categorii de locuitori, considerăm normal să existe o formă de sprijin și pentru cei care au centrale pe gaz”, este, în esență, mesajul transmis redacției.

„Vrem anularea impozitului pe proprietate”

Râmnicenii care au sesizat publicația propun ca municipalitatea să analizeze scutirea de la plata impozitului pe proprietate sau o reducere echivalentă, ca formă de compensare pentru proprietarii care nu beneficiază de subvenția acordată sistemului centralizat.

Solicitarea lor trebuie, evident, analizată din punct de vedere juridic și fiscal, întrucât Primăria nu poate elimina arbitrar un impozit prevăzut de legislația fiscală. Însă problema de echitate ridicată de contribuabili merită o explicație publică din partea administrației.

Două apartamente vecine, două tratamente diferite

Situația poate fi explicată foarte simplu. În același bloc pot exista două familii care plătesc aceleași categorii de taxe locale. Una este racordată la sistemul centralizat și beneficiază indirect de bani publici alocați pentru reducerea prețului facturat al gigacaloriei. Cealaltă are centrală proprie, își cumpără gazul la prețul aplicabil contractului său și nu primește de la bugetul local o compensație similară pentru încălzire.

De aici apare sentimentul de discriminare reclamat de proprietarii centralelor individuale.

Ei nu cer, spun aceștia, eliminarea subvenției pentru vecinii racordați la sistemul centralizat, ci un tratament fiscal sau financiar echitabil pentru toți contribuabilii municipiului.

Primăria Râmnicului trebuie să răspundă

Discuția devine cu atât mai importantă în perspectiva sezonului rece 2026–2027, când costurile termoficării sunt din nou în centrul atenției publice.

Dacă municipalitatea decide să cheltuiască sume importante din bugetul local pentru protejarea unei categorii de consumatori, proprietarii centralelor individuale au dreptul să întrebe ce primesc ei în schimb.

Este justificat ca râmnicenii cu centrale proprii să contribuie prin taxele lor la subvenționarea încălzirii altor apartamente fără să beneficieze de nicio facilitate similară?

Ziarul de Vâlcea solicită Primăriei Râmnicu Vâlcea să precizeze public dacă intenționează să analizeze o formă legală de compensare pentru proprietarii cu centrale individuale – inclusiv posibilitatea unor facilități privind taxele locale.

Pentru că, dincolo de sistemul prin care își încălzesc locuința, toți râmnicenii sunt contribuabili ai aceluiași oraș.