luni, 3 august 2026

PSD s-a trezit în ultimul ceas... cam târziu. Numai o minune mai salvează CET Govora și populația municipiului Râmnicu Vâlcea!

Abia în ceasul al doisprezecelea, când închiderea CET Govora bate la ușă, PSD vorbește despre necesitatea amânării termenului-limită. Pentru mulți vâlceni, această reacție vine însă prea târziu, după luni de incertitudini și decizii care au adus județul în pragul unei crize energetice.

Mesajul este unul clar: Vâlcea nu mai acceptă experimente pe spatele oamenilor! Locuitorii județului au nevoie de energie și căldură, nu de promisiuni și declarații făcute în ultimul moment.

CET Govora reprezintă o componentă esențială a securității energetice a județului, iar menținerea în funcțiune a capacităților existente este considerată o prioritate până la punerea în funcțiune a unor alternative viabile. În acest context, PSD s-a trezit in ultimul ceas si solicită, prin liderul de grup de la Camera Deputaților, vâlceanul Ovidiu Popa, ca Guvernul – chiar și în actuala situație politică – să apere interesele României și să ceară Comisiei Europene amânarea termenului de 31 august, dată la care o parte dintre capacitățile de producție ar urma să fie închise.

În acest sens, PSD anunță că a inițiat un amendament și va susține în Senat un proiect de lege prin care termenul să fie prorogat. Argumentul este simplu: nu poți închide o capacitate care funcționează înainte de a avea una echivalentă care să îi ia locul.

Rămâne însă întrebarea pe care și-o pun tot mai mulți vâlceni: de ce aceste demersuri nu au fost făcute la timp, înainte ca CET Govora să ajungă în pragul închiderii? Astăzi, timpul rămas este extrem de scurt, iar salvarea sistemului energetic al județului pare să depindă de decizii care nu mai suportă amânare.