Procurorii DNA intra pe fir! 216.000 de lei pentru "publicitate", către aceeași firmă. Ce a cumpărat, de fapt, Primăria Drăgășani?

sâmbătă, 29 august 2026

ANCHETĂ | 216.000 de lei pentru publicitate, către aceeași firmă. Ce a cumpărat, de fapt, Primăria Drăgășani?

Două achiziții directe. Aceeași firmă. Aceeași sumă: 108.000 de lei de fiecare dată. În total, 216.000 de lei din bugetul Municipiului Drăgășani au ajuns, în 2025 și 2026, la MAD STUDIO RM SRL, o societate din Târgu Jiu înființată abia în ianuarie 2024.

Coincidență comercială sau o relație care merită verificată până la ultimul leu?

Prima achiziție a fost atribuită în februarie 2025: 108.000 de lei. A doua, în iunie 2026: încă 108.000 de lei, pentru „servicii de publicitate”.

În total: 216.000 de lei, aproximativ 43.000 de euro.

Firmă nouă, contracte consistente cu Primăria

MAD STUDIO RM SRL are ca activitate principală fotografia și este administrată de Marius Ionuț Pana. Firma are autorizate și activități de producție video, administrare web și reprezentare media.

În 2025, societatea raporta o cifră de afaceri de 139.297 de lei. Contractul de 108.000 de lei primit de la Municipiul Drăgășani reprezenta, singur, aproximativ 77,5% din cifra de afaceri anuală.

Un client extrem de important, așadar: Primăria Drăgășani.

Ce s-a făcut pentru cei 216.000 de lei?

Achiziția din 2026 poartă denumirea „Publicitate și promovare evenimente cultural-artistice” și include promovare, fotografie, filmare și chiar înregistrarea ședințelor Consiliului Local.

Aici apare întrebarea esențială:

Ce materiale concrete a primit Municipiul Drăgășani pentru cei 216.000 de lei?

Primăria poate închide imediat orice discuție publicând contractele, facturile, comenzile, materialele realizate, rapoartele de activitate și procesele-verbale de recepție.

Coincidență sau „nota de plată” după campanie?

Există însă o întrebare mult mai sensibilă, pe care primarul Costinel Stoica trebuie să o lămurească:

MAD STUDIO RM SRL, administratorul sau colaboratorii firmei au prestat servicii de fotografie, filmare, imagine ori promovare pentru Costinel Stoica sau pentru campania sa electorală din 2026?

Dacă răspunsul este da, cine le-a plătit?

Și, mai ales: au fost folosite în campania politică materiale realizate în cadrul contractelor achitate din bugetul Municipiului Drăgășani?

Ziarul de Vâlcea nu afirmă că cei 216.000 de lei au reprezentat plata unor servicii electorale. Documentele analizate până acum nu demonstrează acest lucru.

Dar cifrele și succesiunea contractelor justifică o verificare serioasă.

Instituția sau imaginea primarului?

Banii publici pot finanța promovarea instituțională a municipiului. Nu trebuie să finanțeze campania sau imaginea personală a primarului.

De aceea, Costinel Stoica și Primăria Drăgășani trebuie să răspundă simplu: ce s-a cumpărat, ce s-a livrat și unde sunt materialele realizate pentru cei 216.000 de lei?

Ziarul de Vâlcea va solicita documentele justificative ale celor două achiziții.

Până atunci, rămâne întrebarea de 216.000 de lei:

Primăria Drăgășani a cumpărat exclusiv promovarea orașului sau contribuabilii au plătit, direct ori indirect, și pentru imaginea politică a primarului Costinel Stoica?

Documentele trebuie să dea răspunsul.

Directia Națională Anticorupție are in vizor deja acest caz. Un procuror competent ar ajunge sigur la concluzii interesante! Succes!