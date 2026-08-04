Primăria Budești continuă investițiile și proiectele de dezvoltare. Bilanțul lunii iulie 2026

marți, 4 august 2026

În iulie, administrația locală din Budești a continuat proiectele de dezvoltare și investițiile menite să îmbunătățească infrastructura și calitatea vieții locuitorilor. Sub coordonarea primarului Ionel Vlădulescu, Primăria Budești a urmărit atât implementarea proiectelor aflate în derulare, cât și pregătirea unor noi investiții pentru perioada următoare.

Luna iulie, o nouă etapă pentru dezvoltarea comunei Budești

Luna iulie a fost una intensă pentru administrația publică locală din Budești, fiind marcată de lucrări în teren, activități administrative și pregătirea unor investiții importante pentru comunitate.

Primarul Ionel Vlădulescu a declarat că obiectivul principal al administrației rămâne modernizarea continuă a comunei și atragerea de fonduri pentru proiecte care să răspundă nevoilor cetățenilor.

„Ne-am propus să dezvoltăm comuna într-un ritm susținut, iar fiecare investiție trebuie să aducă beneficii reale locuitorilor. Continuăm proiectele începute și pregătim altele noi, pentru că Budești merită să se dezvolte la standarde moderne”, a precizat edilul.

În cursul lunii iulie, administrația locală a monitorizat lucrările aflate în desfășurare și a continuat demersurile pentru accesarea de finanțări destinate modernizării infrastructurii locale.

Totodată, au fost desfășurate lucrări de întreținere a drumurilor comunale, curățarea și igienizarea spațiilor publice, întreținerea zonelor verzi și intervenții pentru asigurarea unui aspect gospodăresc corespunzător în toate satele comunei.

Un accent deosebit a fost pus și pe colaborarea cu instituțiile județene și naționale pentru accelerarea proiectelor de investiții și identificarea unor noi surse de finanțare nerambursabilă.

Administrația locală transmite că dezvoltarea comunei rămâne o prioritate, iar în perioada următoare vor continua investițiile în infrastructură, utilități publice, educație și servicii destinate cetățenilor.

Prin implicarea administrației locale și colaborarea cu comunitatea, comuna Budești își continuă parcursul către o dezvoltare echilibrată și durabilă, cu proiecte menite să crească nivelul de trai și să ofere locuitorilor condiții tot mai bune de viață.