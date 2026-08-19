miercuri, 19 august 2026

Prefectura convoacă ședința pe termoficare, dar timpul presează: Guvernul trebuie să aloce urgent 40 de milioane de lei pentru CET Govora

Prefectura Vâlcea a convocat pentru vineri, 21 august 2026, o întâlnire de lucru privind asigurarea continuității furnizării apei calde și căldurii în Râmnicu Vâlcea în sezonul rece 2026–2027. Demersul vine însă foarte târziu, într-un moment în care problema este deja cunoscută și are nevoie mai puțin de ședințe și mai mult de o decizie concretă a Guvernului: alocarea urgentă a aproximativ 40 de milioane de lei necesare CET Govora pentru continuarea activității în perioada de tranziție.

Prin adresa nr. 8909 din 18 august 2026, Instituția Prefectului – Județul Vâlcea îi invită la discuții pe președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, directorul general al CET Govora, Ion Roescu, și primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău.

Potrivit documentului, scopul întâlnirii este „asigurarea calității și continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Râmnicu Vâlcea, în sezonul rece 2026–2027”, urmând să fie analizate problemele privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, precum și prepararea apei calde.

Întâlnirea poate fi utilă doar dacă se încheie cu un rezultat concret: o adresă oficială către premier și Guvernul României, asumată inclusiv de prefectul județului Vâlcea, prin care să fie solicitată alocarea de urgență a celor 40 de milioane de lei necesare pentru funcționarea CET Govora în perioada următoare.

40 de milioane de lei pot face diferența

Problema nu mai este una care poate fi rezolvată prin declarații sau prin transferarea responsabilității de la o instituție la alta.

CET Govora are nevoie de resurse financiare pentru a putea continua activitatea de transport și distribuție a energiei termice și pentru a asigura trecerea de la actualul sistem la noile capacități energetice.

În lipsa finanțării, consecințele nu vor fi suportate doar de societatea CET Govora. Vor fi afectați direct consumatorii din Râmnicu Vâlcea racordați la sistemul centralizat: populație, instituții publice, școli, unități medicale și agenți economici.

Inclusiv sediile instituțiilor care astăzi discută despre această problemă depind de funcționarea sistemului de termoficare.

De aceea, orice altă abordare în afara uneia constructive, bazată pe obținerea sumelor necesare funcționării, riscă să consume un timp pe care Vâlcea nu îl mai are.

Guvernul finanțează noul CET, dar riscă să lase fără bani tranziția către el

Aici apare paradoxul major al întregii situații.

Noul CET Govora reprezintă o investiție uriașă, de aproximativ 140 de milioane de euro, finanțată prin Ministerul Dezvoltării și Guvernul României.

Lucrările sunt într-un stadiu avansat, iar cele patru CAF-uri ar urma să intre în funcțiune în această toamnă. Numai că până când noul sistem va deveni complet operațional și va fi desemnat, prin procedură competitivă, noul operator, infrastructura și capacitatea operațională a actualului CET Govora sunt indispensabile.

Cu alte cuvinte, vechiul CET reprezintă puntea către noul CET.

Dacă această punte este ruptă acum din lipsa celor 40 de milioane de lei, Guvernul riscă să pună în dificultate tocmai investiția de aproximativ 140 de milioane de euro pe care tot statul român o finanțează.

Situația devine cu atât mai greu de înțeles cu cât actuala capacitate pe cărbune a CET Govora este în curs de închidere anticipată, ceea ce afectează drastic veniturile societății, în timp ce aceasta trebuie să rămână funcțională pentru a asigura tranziția energetică.

În joc este și investiția de 20 de milioane de euro în rețeaua de transport

Nu trebuie ignorat nici proiectul de aproximativ 20 de milioane de euro prin care au fost înlocuite circa 30% dintre conductele de transport al energiei termice.

Investiția se află în perioada de sustenabilitate și a avut tocmai rolul de a diminua pierderile din rețea, de a crește eficiența sistemului și, în final, de a contribui la reducerea costului gigacaloriei.

Ce sens ar avea ca statul să finanțeze modernizarea rețelelor și construirea unui nou CET, dar să nu găsească o sumă incomparabil mai mică pentru menținerea în funcțiune a sistemului în lunile critice ale tranziției?

Este o contradicție administrativă și economică evidentă.

Guvernul riscă, practic, să-și saboteze propriul proiect.

Prefectura trebuie să ducă problema direct pe masa Guvernului

Din acest motiv, întâlnirea convocată de Prefectura Vâlcea pentru 21 august nu trebuie să se încheie cu încă un proces-verbal, alte explicații și promisiunea unei noi ședințe.

Prefectura este reprezentantul Guvernului în teritoriu. Tocmai de aceea, concluzia întâlnirii ar trebui transmisă imediat la București, la nivelul premierului și al ministerelor competente.

Consiliul Județean Vâlcea a prezentat necesarul financiar pentru funcționarea CET Govora. Acum este nevoie de bani, nu de constatări.

Dacă bugetul de stat poate susține investiții de miliarde de lei în diferite domenii, atunci trebuie găsite și cele 40 de milioane de lei necesare pentru protejarea unui serviciu public esențial pentru municipiul Râmnicu Vâlcea și pentru asigurarea tranziției către noua capacitate energetică.

40 de milioane acum, pentru a nu pune în pericol investiții de sute de milioane

Ecuația este, în fond, foarte simplă.

Statul investește aproximativ 140 de milioane de euro în noul CET. Alte aproximativ 20 de milioane de euro au fost investite în modernizarea conductelor de transport. Între vechiul sistem și noul sistem există însă o perioadă de tranziție care trebuie finanțată.

Dacă actualul CET nu poate traversa această perioadă, întregul mecanism este pus sub semnul întrebării.

De aceea, mesajul care trebuie să plece vineri de la Prefectura Vâlcea către București trebuie să fie unul fără echivoc:

GUVERNUL ROMÂNIEI TREBUIE SĂ ALOCE DE URGENȚĂ CELE 40 DE MILIOANE DE LEI!

Banii nu sunt ceruți pentru un moft și nici pentru o investiție care poate fi amânată.

Sunt necesari pentru CET Govora, pentru continuitatea furnizării apei calde și căldurii, pentru zecile de mii de râmniceni dependenți de sistemul centralizat și pentru protejarea investițiilor deja realizate de stat.

Vineri, la Prefectură, miza nu ar trebui să fie cine are dreptate politic.

Miza este dacă Râmnicu Vâlcea va avea apă caldă și căldură și dacă Guvernul va proteja investiția de sute de milioane de lei pe care tot el a finanțat-o.

Restul sunt ședințe, declarații și politică.

Tiberiu Pîrnău