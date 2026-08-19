Piscina abandonată din Olanu: doi ani și jumătate de promisiuni, bani publici cheltuiți și niciun bazin pentru cetățeni. Primarul Razvan Popa, palarie prea mare pe un cap prea mic!

joi, 20 august 2026

Piscina abandonată din Olanu: doi ani și jumătate de promisiuni, bani publici cheltuiți și niciun bazin pentru cetățeni

Au trecut aproximativ doi ani și jumătate de promisiuni, s-au cheltuit bani publici, iar rezultatul poate fi văzut astăzi cu ochiul liber: piscina din comuna Olanu nu este funcțională și dă imaginea unei investiții abandonate.

În locul unui obiectiv de agrement de care să se bucure copiii, tinerii și familiile din comună, oamenii văd vegetație crescută, garduri căzute și un spațiu care pare lăsat de izbeliște.

Situația este cu atât mai greu de explicat cu cât cetățenii plătesc taxe și impozite, iar administrația locală are obligația nu doar să realizeze investiții, ci și să le protejeze, să le întrețină și, cel mai important, să le facă utile comunității.

Câți bani a costat piscina și cine răspunde?

Primarul PSD al comunei Olanu, Răzvan Popa, și Consiliul Local trebuie să ofere explicații clare.

Cât a costat piscina? Din ce surse a fost finanțată? Cine a executat lucrările? Investiția a fost recepționată? Câți bani s-au mai cheltuit ulterior pentru întreținere? De ce piscina nu este funcțională? Cine răspunde pentru starea în care se află și, mai ales, când va putea fi folosită de locuitorii comunei Olanu?

Sunt întrebări legitime atunci când vorbim despre banul public.

O piscină construită din bani publici nu este un decor și nici un obiectiv bun doar pentru fotografii și promisiuni electorale. Dacă a fost realizată pentru comunitate, atunci comunitatea trebuie să poată beneficia de ea.

Vara trece, piscina rămâne închisă

Imaginea este cu atât mai absurdă în plină vară. Exact în perioada în care piscina ar trebui să fie folosită la capacitate maximă, obiectivul este nefuncțional.

În alte localități, asemenea investiții devin puncte de atracție, generează activitate și oferă copiilor și tinerilor o alternativă pentru petrecerea timpului liber.

La Olanu, după doi ani și jumătate, întrebarea nu mai este când se face piscina, ci de ce o investiție deja realizată nu poate fi folosită.

Respectul pentru banul public nu se măsoară în discursuri, promisiuni sau fotografii. Se măsoară în rezultate.

Iar rezultatul poate fi verificat chiar la fața locului: o piscină nefuncțională, vegetație crescută, garduri căzute și cetățeni care așteaptă explicații.

Ziua Comunei, anulată. La Drăgoești s-a putut petrece

Peste toate acestea vine și controversa legată de anularea Zilei Comunei Olanu, decizie explicată, potrivit informațiilor prezentate public, prin „motive personale”.

Numai că Ziua Comunei nu este evenimentul personal al primarului. Este sărbătoarea unei comunități.

Anul trecut, organizarea a provocat deja nemulțumiri, inclusiv din cauza amplasării scenei într-o zonă puternic expusă soarelui. Ulterior au fost tăiați și plopii din zona târgului, arbori care ofereau umbră, iar administrația locală ar trebui să explice public motivele și documentele care au stat la baza acestei intervenții.

Și apare o ironie greu de trecut cu vederea: unii dintre cei care au susținut anularea festivităților de la Olanu s-au putut distra foarte bine la evenimentele din Drăgoești. Au dansat, s-au bucurat de program și de focurile de artificii.

Foarte bine. Dar atunci întrebarea rămâne: la Olanu de ce nu s-a putut?

Olanu are nevoie de explicații, nu de alte promisiuni

Piscina este doar exemplul cel mai vizibil al unei probleme mai mari: modul în care sunt administrate investițiile și banii comunei.

Primarul Răzvan Popa și Consiliul Local Olanu trebuie să prezinte situația exactă a investiției: valoarea totală, contractele, recepția lucrărilor, cheltuielile de întreținere, eventualele probleme tehnice și termenul concret pentru deschiderea piscinei.

Cetățenii nu cer un favor. Cer să afle ce s-a întâmplat cu banii lor.

Pentru că o piscină construită și abandonată nu este o investiție pentru comunitate. Este o investiție care așteaptă explicații.

VA URMA