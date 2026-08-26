Peste 32 de milioane de euro ajung în Vâlcea. 11 localități beneficiază de investiții prin Programul Regional

joi, 27 august 2026

Peste 32 de milioane de euro ajung în Vâlcea. 11 localități beneficiază de investiții prin Programul Regional

Investiții de peste 32 de milioane de euro vor fi realizate în 11 localități din județul Vâlcea, după semnarea a 14 contracte de finanțare prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia. Contractele au fost semnate marți, 25 august, la sediul Consiliului Județean Vâlcea.

De fondurile europene vor beneficia Râmnicu Vâlcea, Măldărești, Boișoara, Copăceni, Costești, Bărbătești, Drăgășani, Fârtățești, Câineni, Vaideeni și Dăești.

Cele 14 proiecte vizează, în principal, reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ, a căminelor culturale și a altor clădiri publice. Investițiile ar urma să îmbunătățească infrastructura locală și condițiile oferite locuitorilor din comunitățile beneficiare.

6,4 milioane de euro pentru sediul Consiliului Județean Vâlcea

Printre proiectele finanțate se numără și cel al Consiliului Județean Vâlcea. Instituția va beneficia de o investiție de aproximativ 6,4 milioane de euro pentru reabilitarea sediului din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea.

Președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, a declarat că imobilul are nevoie de o intervenție majoră, atât din punct de vedere funcțional, cât și estetic.

„Clădirea avea neapărată nevoie de o astfel de intervenție pentru că, după cum se poate vedea, este una dintre cele mai urâte și comuniste – aș putea spune – clădiri din centrul Râmnicului”, a afirmat Constantin Rădulescu.

Prin cele 14 contracte, în valoare totală de peste 32 de milioane de euro, fondurile europene ajung astfel în mai multe zone ale județului, de la Râmnicu Vâlcea și Drăgășani până la comune precum Boișoara, Câineni, Vaideeni, Costești sau Dăești.

Investițiile reprezintă o nouă infuzie importantă de capital european în infrastructura publică a județului Vâlcea, cu accent pe modernizarea școlilor, grădinițelor, căminelor culturale și clădirilor administrative.