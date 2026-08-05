Patronului de la Civil Speed, sofer de Bentley, îi lipseste bunul-simt?!

miercuri, 5 august 2026

Șoferul unui Bentley Continental GTC cu numărul VL 01 CIV a demonstrat că poți conduce o mașină de lux și, în același timp, să ai un comportament de mahala. Potrivit persoanei care a surprins momentul, acesta a aruncat un chiștoc de țigară direct pe carosabil.

Mașina este de lux. Educația, însă, nu se cumpără. Drumurile publice nu sunt scrumiere.

Masina apartine unuia dintre patronii firmei de construcții din Râmnicu Vâlcea, Civil Speed SRL. Rusinica, musiu!