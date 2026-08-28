vineri, 28 august 2026

PAMFLET | Regina chipsurilor vrea coroana de la Govora! Ditamai directoarea Pepsi, Alina Imbrea, visează la Primăria Băile Govora!

Ditamai directoarea Pepsi, Alina Imbrea, visează la Primăria Băile Govora! Alina Imbrea, născută și crescută în Govora, spunea încă din 2016 că, la pensionare, speră să se întoarcă acasă și să devină primar.

Se pare însă că visul politic ar putea veni mai repede decât pensia.

După o carieră în multinaționale – Danone, PepsiCo, marketing pentru snackuri – Alina Imbrea ar putea încerca marea provocare: Greater Balkans devine Greater Govora!

Și legătura cu Govora pare să fie mai mult decât sentimentală. În zonă se vorbește despre mai multe imobile pe care Alina Imbrea le-ar fi cumpărat în ultimii ani. Dacă informația se confirmă în documentele de carte funciară, ar fi interesant de aflat ce proprietăți deține, când au fost achiziționate și ce planuri există pentru ele. Mai ales dacă visul din 2016 se transformă într-o candidatură reală.

Strategia electorală aproape că se scrie singură: ai brandul Govora, ai produsul „candidat”, ai targetul – alegătorii – și începe campania.

Numai că Primăria nu-i raft de supermarket.

La Pepsi vinzi chipsuri. La alegeri trebuie să convingi oamenii.

Iar dacă doamna Imbrea chiar intră în cursă, adversarii ar trebui să fie atenți: regina chipsurilor vine după coroana Govorei!

Să sperăm doar că punga electorală nu va fi, ca multe dintre cele din comerț, mare la exterior și plină mai mult cu aer.

Georgica Tirtita