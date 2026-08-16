duminică, 16 august 2026

PAMFLET | Generalul Ciucă "al nostru" revine în forță! Cezar Bulacu a prins poza verii și Facebook-ul poate răsufla ușurat

Nicolae Ciucă, premierul de tristă amintire și fostul mare strateg al PNL, reapare în peisaj. Nu la Guvern, nu în fruntea partidului, ci, mult mai relaxat, pe litoralul românesc.

Și cine să fie acolo, la locul și momentul potrivit? Cezar Bulacu, politicianul vâlcean care n-a rupt gura târgului prin performanțe electorale, dar care știe o regulă esențială a politicii moderne: dacă întâlnești un fost premier, scoți telefonul!

Țac! Poza.

Bulacu s-a lipit de fotografia cu generalul și, potrivit ritualului contemporan, imaginea a ajuns repede pe Facebook. Că doar n-o fi stat omul lângă fostul premier degeaba.

Imaginea este aproape simbolică pentru PNL-ul ultimilor ani: Ciucă pare relaxat, zambeste tâmp - in stil caracteristic, Bulacu pare fericit că l-a prins, iar electoratul poate contempla liniștit rezultatul. 🤢

Cezar Bulacu, un fel de „loser politic” al liberalismului vâlcean, demonstrează astfel că în politică poți pierde alegeri, funcții și influență, dar niciodată speranța într-o fotografie bună.

Probabil că prietenii de pe rețea au și început să distribuie fotografia. Unii din admirație, alții din nostalgie, iar cei mai răutăcioși doar pentru porția zilnică de umor.

Generalul s-a retras din prima linie. Bulacu încă mai caută linia. Deocamdată a găsit litoralul și aparatul foto.

Acest text este un pamflet și trebuie tratat ca atare.

Romica Padel