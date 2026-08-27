vineri, 28 august 2026

Păcănelele din centrul Râmnicului: Mircia Gutău numără taxele, locatarii numără nopțile nedormite

O sală de jocuri de noroc amplasată la parterul blocului Cozia, pe strada Regina Maria nr. 4, chiar în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, readuce în discuție o problemă pe care administrația locală pare să o fi tratat mai degrabă contabil decât social: cât valorează liniștea oamenilor care locuiesc deasupra și în imediata apropiere a unei săli de păcănele?

Profesorul Sorin Oane a publicat recent imagini filmate în jurul miezului nopții în apropierea sălii „Gear Slot”. În filmări apar grupuri de persoane, muzică, dans și agitație, într-o zonă în care oamenii încearcă să doarmă.

Mesajul său către primarul Mircia Gutău este acid: situația s-ar repeta „noapte de noapte” de aproximativ cinci ani, iar locuitorii au ajuns să asocieze existența sălii cu zgomotul și scandalurile nocturne.

171.590 de lei taxa. Dar cât costă liniștea locatarilor?

Sala a primit autorizație locală prin HCL nr. 203/15 iunie 2026, adoptată cu 16 voturi pentru și trei împotrivă. Pentru spațiul de 171,59 mp, operatorul datorează municipalității o taxă anuală de 171.590 de lei.

Aici apare problema de fond.

Regulamentul local este sever când vine vorba despre acte, aparate, vitrine, firme și publicitate. Devine însă mult mai puțin precis exact după ușa sălii: pe trotuar, în parcare și sub ferestrele oamenilor.

Nu există, potrivit documentării prezentate de Valentin Smedescu, criterii locale suficient de clare privind istoricul incidentelor, reclamațiile locatarilor, intervențiile Poliției, verificările nocturne, nivelul de zgomot sau obligația operatorului de a împiedica extinderea conflictelor în exterior.

Cu alte cuvinte, taxa este calculată până la ultimul leu. Disconfortul locatarilor – aproape deloc.

Păcănelele pot avea consecințe și dincolo de ușa sălii

Problema nu trebuie dramatizată artificial, dar nici ignorată. Există precedente grave în țară.

La Târgu Jiu, în 2024, un conflict ajuns în exteriorul unei săli de jocuri s-a terminat cu moartea unui bărbat de 42 de ani. Presa locală a relatat că victima nu ar fi participat la conflict și ar fi fost confundată cu altcineva.

La Slatina, în februarie 2025, un scandal început într-o sală de jocuri a continuat în stradă, unde s-a ajuns la o bătaie în care ar fi fost folosit și un obiect tăietor.

Iar Râmnicu Vâlcea are propria tragedie rămasă în memoria comunității: în mai 2023, un tânăr s-a autoincendiat în zona centrală. Presa a relatat atunci că acesta ar fi pierdut aproximativ 3.000 de lei la jocuri de noroc. Legătura cauzală trebuie însă formulată cu rezerva necesară, în lipsa unei concluzii oficiale publice care să stabilească toate împrejurările.

Niciunul dintre aceste cazuri nu înseamnă că orice sală de jocuri generează automat violență. Arată însă de ce ordinea din exteriorul unei asemenea locații nu poate fi considerată o problemă secundară.

Primăria nu poate spune că „nu are ce face”

Autorizația emisă de ONJN și autorizația locală sunt două lucruri diferite. Primăria nu poate retrage după bunul plac o autorizație emisă de ONJN, dar poate controla respectarea regulamentelor locale, poate documenta reclamațiile și incidentele, poate acționa prin Poliția Locală și poate sesiza Poliția Română, Jandarmeria sau ONJN.

Mai mult, tulburarea liniștii publice poate fi sancționată potrivit Legii nr. 61/1991, independent de existența unei autorizații pentru jocurile de noroc.

Întrebarea pentru primarul Mircia Gutău și Consiliul Local este, așadar, simplă:

De ce istoricul incidentelor, reclamațiile vecinilor, paza exteriorului, supravegherea accesului și prevenirea scandalurilor din jurul sălilor de jocuri nu sunt criterii ferme atunci când Primăria decide dacă o asemenea afacere poate funcționa la parterul unui bloc de locuințe?

O autorizație nu poate însemna doar că dosarul este complet și taxa a intrat în buget.

171.590 de lei reprezintă un venit pentru municipalitate. Nu reprezintă însă prețul pentru care locatarii trebuie să accepte gălăgie, aglomerație și scandal sub ferestre.

Iar dacă imaginile publicate de Sorin Oane reflectă o situație repetitivă, administrația locală are obligația să verifice ce se întâmplă acolo, nu să aștepte următoarea autorizație.

Păcănelele sunt „fără șansă” pentru mulți dintre cei care intră. Nu trebuie să devină fără șansă la liniște și cei care au avut pur și simplu ghinionul să locuiască deasupra lor.