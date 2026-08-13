Octavian Luță, patronul XAVITEL, invitat de onoare la ziua lui Vlad Gutău, fiul primarului. Afacerile cu Primăria Râmnicu Vâlcea, în lumina unei relații care ridică întrebări

vineri, 14 august 2026

Octavian Luța, patronul XAVITEL, invitat de onoare la ziua lui Vlad Gutău, fiul primarului. Afacerile cu Primăria Râmnicu Vâlcea, în lumina unei relații care ridică întrebări

Relația dintre omul de afaceri Octavian Luța, patronul XAVITEL, și familia primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, capătă o nouă dimensiune. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Vâlcea, Octavian Luța s-a numărat printre invitații de onoare la petrecerea organizată pe litoralul românesc cu ocazia zilei de naștere a lui Vlad Gutău, fiul primarului Mircia Gutău.

Prezența unui om de afaceri la o petrecere privată nu reprezintă, evident, nimic ilegal și nici nu demonstrează prin ea însăși existența vreunei nereguli. Informația devine însă relevantă jurnalistic prin prisma relațiilor contractuale pe care XAVITEL le-a avut și le are cu administrația municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cel mai important exemplu este Baza de Agrement Ostroveni. XAVITEL a câștigat în 2023 concesionarea pentru 49 de ani a unui teren de 7.583 de metri pătrați și a unei construcții nefinalizate aparținând municipalității, compania asumându-și dezvoltarea unui centru multifuncțional de relaxare și agrement.

Ulterior au apărut probleme în îndeplinirea calendarului asumat. În 2024, Primăria Râmnicu Vâlcea a ajuns inclusiv în situația de a pune în discuție încetarea concesiunii, după ce XAVITEL nu îndeplinise în termen obligația referitoare la autorizația de construire. Contractul nu a fost însă desființat. Consiliul Local Râmnicu Vâlcea a aprobat o derogare care a permis continuarea proiectului.

Situația a rămas controversată și în 2025, când Ziarul de Vâlcea a constatat că investiția promisă la Ostroveni întârzia să devină vizibilă în teren. Primăria Râmnicu Vâlcea a susținut, la acel moment, că XAVITEL își onora obligațiile contractuale în condițiile derogării acordate și se afla în perioada de execuție. Ulterior au apărut utilajele, iar lucrările au început efectiv.

Prin urmare, nu discutăm despre un om de afaceri fără nicio legătură cu administrația locală, ci despre proprietarul unei societăți care beneficiază de o concesiune pe termen foarte lung din patrimoniul municipiului și care, într-un moment dificil al derulării contractului, a beneficiat de o derogare votată de Consiliul Local.

În acest context trebuie privită informația că Octavian Luța a fost unul dintre invitații importanți la aniversarea lui Vlad Gutău, organizată pe litoral. Relațiile personale dintre familiile oamenilor de afaceri și cele ale politicienilor sunt chestiuni private. Atunci însă când una dintre părți conduce o companie aflată în raporturi contractuale importante cu instituția administrată de tatăl celeilalte persoane, transparența devine legitimă din perspectiva interesului public.

Ziarul de Vâlcea va urmări în continuare modul în care sunt respectate obligațiile asumate de XAVITEL în proiectele derulate pe proprietăți ale municipiului și deciziile pe care Primăria și Consiliul Local Râmnicu Vâlcea le vor lua în raport cu societatea.