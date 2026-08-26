Niculina Stoican, cap de afiș la Ziua Comunei Cernișoara! Două zile de muzică, tradiții și sărbătoare

joi, 27 august 2026

Primăria Comunei Cernișoara și Consiliul Local, la inițiativa primarului Dumitru Ciorîcă, organizează, în perioada 29–30 august 2026, cea de-a V-a ediție a „Zilei Comunei Cernișoara”. Evenimentul se va desfășura pe scena amenajată pe izlazul comunal din Modoia și va aduce în fața publicului două zile de muzică populară, dansuri tradiționale, recitaluri și momente dedicate comunității.

Niculina Stoican, vedeta serii de sâmbătă

Sărbătoarea începe sâmbătă, 29 august, de la ora 17:00, când atmosfera va fi animată de formația Cristal 2000 și Ștefănescu Anisia.

Momentul cel mai așteptat al primei seri va fi recitalul susținut de Niculina Stoican, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite interprete de muzică populară din România. Artista va urca pe scena de la Cernișoara pentru un spectacol dedicat iubitorilor folclorului și cântecului popular.

Cuplurile cu 50 de ani de căsnicie și copiii merituoși, premiați duminică

Programul continuă duminică, 30 august, cu festivitatea oficială de deschidere. Un moment aparte va fi dedicat oamenilor comunei: administrația locală va premia cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie, precum și copiii cu rezultate deosebite.

Este unul dintre momentele devenite deja tradiție la Ziua Comunei Cernișoara, prin care sunt recompensați atât cei care reprezintă un model de familie și longevitate, cât și tinerii care fac cinste comunității prin performanțele lor.

Ansambluri și artiști din mai multe județe

Programul artistic de duminică va reuni numeroși interpreți și ansambluri folclorice. Pe scena de la Modoia vor evolua Ansamblul Casei de Cultură „Dragoș Vrânceanu” Băbeni, Ansamblul Folcloric „Bordeiașul” din Bechet, Ansamblul „Brâulețul” din Celaru, Formația de Fluierași din Șugag și „Rapsodia Vâlceană”.

Publicul îi va putea asculta și pe Teodora și Sofia Oprița, Popa Nicoleta Diana, Igoianu Maria Izabela, Elena Antonia Pîngulescu, alături de alți tineri interpreți.

Finalul sărbătorii va fi, la rândul său, unul în ritm de petrecere. Formația Cristal 2000 va reveni pe scenă duminică seara pentru a încheia cele două zile de manifestări.

Prin organizarea celei de-a V-a ediții a Zilei Comunei, administrația condusă de primarul Dumitru Ciorîcă continuă o tradiție menită să aducă împreună locuitorii din Cernișoara și oaspeții lor, într-un weekend în care folclorul, tradițiile și respectul pentru comunitate vor fi în centrul atenției.