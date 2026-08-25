marți, 25 august 2026

Nicolae Mîndrescu, deputat AUR de Vâlcea: „Siguranța alimentară a României se face prin susținerea producătorilor locali”

Siguranța alimentară a României nu este doar o problemă economică. Este o problemă de securitate națională. O țară care nu este capabilă să își producă o parte importantă din hrana de care are nevoie devine vulnerabilă și dependentă de deciziile, prețurile și crizele din exterior.

România are pământ fertil, are tradiție agricolă și, mai ales, are oameni care încă muncesc pământul. Avem fermieri, crescători de animale, legumicultori, pomicultori și mici producători care pot pune pe mesele românilor hrană produsă aici, acasă.

Și totuși, prea mulți dintre acești oameni se luptă pentru supraviețuire economică.

Producătorul român este prins între costurile tot mai mari de producție, birocrație, accesul dificil la finanțare și o piață în care îi este din ce în ce mai greu să ajungă direct la consumator.

În același timp, vedem rafturile magazinelor pline cu produse aduse de la sute sau chiar mii de kilometri distanță, în timp ce marfa românească rămâne uneori nevândută sau este cumpărată de la producător la prețuri care nu îi acoperă munca.

Această situație trebuie schimbată.

Siguranța alimentară a României se construiește în satele noastre, în fermele românești, în solariile și livezile producătorilor locali.

Statul român trebuie să înțeleagă că sprijinirea agriculturii autohtone nu înseamnă pomeni și nici privilegii. Înseamnă investiție în independența economică și alimentară a țării.

Avem nevoie de politici publice prin care producătorii români să poată ajunge mai ușor la consumatori, de stimularea cooperativelor și a centrelor locale de colectare, depozitare și procesare, de reducerea birocrației și de programe de finanțare adaptate inclusiv fermelor mici și mijlocii.

Trebuie, de asemenea, să dezvoltăm capacitatea României de a procesa aici ceea ce produce.

Nu este suficient să producem cereale, fructe, legume, lapte sau carne dacă exportăm materia primă și importăm ulterior produse procesate, la prețuri mult mai mari. Valoarea adăugată trebuie să rămână în România, iar locurile de muncă trebuie create în comunitățile noastre.

Ca deputat de Vâlcea, cunosc foarte bine situația micilor producători din județ. Vâlcea are un potențial agricol important, de la pomicultură și legumicultură până la zootehnie și produse tradiționale. Sunt mii de oameni care muncesc și care nu cer favoruri. Cer doar condiții corecte pentru a putea produce și vinde.

Susținerea lor înseamnă păstrarea locurilor de muncă în mediul rural, menținerea satelor vii și posibilitatea ca generațiile tinere să găsească un viitor acasă, fără să fie obligate să plece.

Într-o perioadă în care Europa și întreaga lume se confruntă periodic cu crize economice, energetice, climatice și geopolitice, România trebuie să își trateze capacitatea de producție alimentară drept un obiectiv strategic.

Hrana unei țări nu poate fi lăsată exclusiv în mâna importurilor.

România trebuie să producă românește, să proceseze românește și să încurajeze consumul produselor românești.

AUR va susține măsurile care îi ajută concret pe fermierii și producătorii locali și va cere permanent ca interesul producătorului român să fie apărat.

Pentru că fiecare fermă care rezistă, fiecare livadă care continuă să producă și fiecare familie care poate trăi din munca pământului reprezintă încă o cărămidă la temelia siguranței alimentare a României.

Nicolae Mîndrescu

Deputat AUR de Vâlcea