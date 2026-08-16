duminică, 16 august 2026

MUȘAMALIZARE în fața SRI Vâlcea?! O mașină a serviciului de informatii lovește un pieton, Poliția găsește vinovat... „trotuarul întrerupt”

Un incident petrecut chiar la ieșirea din sediul SRI Vâlcea ridică întrebări grave despre modul în care IPJ Vâlcea încearcă să explice ceea ce se vede în imagini.

O femeie care circulă prin zona trotuarului este atinsă de un autoturism care iese din curtea instituției. Șoferul a fost identificat și testat pentru alcool, rezultatul fiind negativ. Până aici, nimic neobișnuit.

Năucitoare este însă explicația Poliției: în acel punct, „trotuarul este întrerupt”, iar pietonul ar avea obligația să se asigure.

Adică mașina iese dintr-o curte, intersectează traseul unui pieton și îl atinge, dar comunicarea oficială mută imediat atenția asupra victimei.

Cine este șoferul și de ce este protejată identitatea lui?

IPJ Vâlcea spune că l-a identificat. Atunci trebuie lămurit fără echivoc: este sau nu angajat al SRI? Cui aparține autoturismul și în ce calitate ieșea din sediul instituției? Surse din IPJ ne-au confirmat ca masina apartine SRI si la volan se afla un ofiter al serviciului!

Mai există o întrebare simplă: unde sunt indicatoarele sau marcajele care îi arată pietonului că trotuarul este „întrerupt”? O ieșire dintr-o curte nu poate deveni, printr-un simplu comunicat, o capcană în care pietonul ajunge responsabil pentru faptul că o mașină dă peste el.

Faptul că femeia nu a depus plângere nu șterge imaginile și nu închide discuția.

Există o tentativă de mușamalizare sau doar o explicație incredibil de neinspirată a IPJ Vâlcea?

Poliția trebuie să spună public cine avea obligația legală să acorde prioritate în acel punct și să explice de ce comunicatul insistă asupra conduitei pietonului, în loc să lămurească dacă șoferul s-a asigurat înainte să iasă din curtea SRI.

SOFERUL VINOVAT TREBUIE SA FIE SANCTIONAT, LA FEL CA ORICE ALT SOFER, INDIFERENT DE JOBUL SAU!

FOTO: seintamplainvalcea.ro