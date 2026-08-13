joi, 13 august 2026

Mircia Gutău vrea monopol și pe recunoștința orașului?! Vicențiu Mocanu are dreptate: Ștefania Uță merită ACUM titlul de Cetățean de Onoare!

Un articol publicat de Criterii.ro încearcă să acrediteze ideea că primarul Mircia Gutău ar fi fost „mai echilibrat” în disputa cu alesul local AUR Vicențiu Mocanu privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare extraordinarei atlete Ștefania Uță.

Noi vedem lucrurile exact invers.

Vicențiu Mocanu nu s-a „lipit” de performanța Ștefaniei Uță. A făcut ceea ce poate și trebuie să facă un consilier local: să formuleze o propunere pentru comunitatea pe care o reprezintă.

Ștefania Uță a obținut o performanță sportivă uriașă, care duce numele Vâlcii și al României pe cele mai înalte trepte ale atletismului mondial. Ce ar trebui să facă administrația locală în asemenea momente? Să aștepte ani de zile pentru a vedea dacă sportiva mai adună suficiente rezultate încât să devină „eligibilă” pentru recunoștința orașului?

Argumentul este greu de înțeles.

De când are un club „drept de preempțiune” asupra recunoștinței unui oraș?

Și mai surprinzătoare este teoria potrivit căreia CS Vâlcea 1924 ar avea un fel de „drept de preempțiune” asupra inițiativei.

Nu există așa ceva.

Performanța îi aparține în primul rând Ștefaniei Uță, sportivei care muncește, se antrenează, aleargă și câștigă. Meritele antrenoarei, ale clubului și ale instituției care finanțează activitatea sportivă trebuie recunoscute, dar finanțarea sportului din bani publici nu transformă performanța atletului în proprietatea politică a celui care administrează acei bani.

Consiliul Județean nu face un cadou din buzunarul vreunui politician atunci când finanțează sportul. Sunt bani publici.

Iar dacă administrația a investit în această sportivă și rezultatele au venit, cu atât mai bine. Înseamnă că banii comunității au produs performanță.

Dar de aici până la ideea că numai clubul sau conducerea județului ar trebui să decidă momentul în care Râmnicul își poate onora campioana este cale lungă.

Dacă propunerea venea de la Gutău, mai era „electorală”?

Aici apare întrebarea pe care articolul din Criterii o ocolește elegant.

Dacă exact aceeași propunere ar fi fost făcută de Mircia Gutău, ar mai fi fost considerată o tentativă de capitalizare politică?

Sau am fi citit despre un primar care „știe să-și respecte valorile”?

Vicențiu Mocanu pune, de fapt, degetul pe rană atunci când spune că există riscul ca o inițiativă să fie considerată legitimă când vine dintr-o anumită zonă politică și electorală când vine din alta.

Într-o democrație locală, consilierii nu sunt decorul primarului. Ei au dreptul să inițieze proiecte, să propună soluții și să aducă în dezbatere publică idei.

Inclusiv acordarea unui titlu de Cetățean de Onoare.

Ștefania Uță nu trebuie prinsă într-un război politic

Cea mai nefericită parte a întregii controverse este tocmai politizarea unei performanțe care ar fi trebuit să unească Vâlcea.

În loc să discutăm despre extraordinara reușită a unei tinere sportive, am ajuns să contabilizăm cine a avut primul ideea, cine conduce clubul, cine finanțează și cine ar putea obține capital electoral.

Poate că tocmai aici trebuia demonstrat adevăratul echilibru.

Primarul putea spune simplu:

„Este o propunere bună. O analizăm și, dacă îndeplinește condițiile legale, o supunem Consiliului Local.”

Atât.

Ștefania Uță nu este a lui Mocanu, nu este a lui Gutău și nu este a lui Constantin Rădulescu.

Este o campioană a Vâlcii și a României!

Iar când un ales local propune ca orașul să-și onoreze campioana, răspunsul normal nu este să-l ironizezi pentru că a avut ideea înaintea altora.

Tiberiu Pîrnău