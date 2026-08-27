Milioanele râmnicenilor, pe masa lui Gutău! Ce ofertă are Chimcomplex și de ce ar ajunge banii publici la centrala Autoro a lui Ion Bușcă? Umbra unei afaceri peste CET-ul de 140 de milioane de euro

vineri, 28 august 2026

Milioanele râmnicenilor, pe masa lui Gutău! Ce ofertă are Chimcomplex și de ce ar ajunge banii publici la centrala Autoro a lui Ion Bușcă? Umbra unei afaceri peste CET-ul de 140 de milioane de euro

Astăzi, de la ora 12.00, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, organizează o conferință de presă care ar trebui să lămurească una dintre cele mai importante probleme ale momentului: cine va furniza agentul termic pentru Râmnicu Vâlcea, la ce preț și câte milioane de lei vor fi scoase din buzunarele contribuabililor pentru subvenționarea acestuia?

Cunoscând stilul edilului, nu ar fi deloc surprinzător ca o parte din conferință să fie transformată într-o nouă rundă de atacuri la adresa ziariștilor incomozi și a politicienilor din opoziție.

Numai că, de această dată, miza este mult prea mare pentru spectacol politic.

Sunt în joc milioane de lei din taxele și impozitele râmnicenilor, viitorul termoficării orașului și o investiție publică de aproximativ 140 de milioane de euro.

Câte milioane va scoate Gutău din bugetul Râmnicului?

Mircia Gutău trebuie să spună astăzi, cu cifrele și documentele pe masă, cât va costa soluția prin care agentul termic ar urma să fie cumpărat de la centrala privată controlată de omul de afaceri Ion Bușcă.

Câte milioane de lei vor fi suportate din bugetul local?

Care este prețul real al gigacaloriei?

Care va fi prețul facturat populației?

Care este diferența care va fi acoperită prin subvenție din taxele și impozitele tuturor râmnicenilor?

Și, mai ales, câți bani publici va încasa în final societatea privată care produce agentul termic?

Râmnicenii trebuie să afle dacă discutăm despre o soluție de avarie pentru câteva săptămâni sau luni ori despre o formulă care ar putea transforma producătorul privat într-un partener pe termen lung al sistemului de termoficare.

Pentru fiecare variantă trebuie prezentat costul total.

Acestea sunt întrebările la care primarul trebuie să răspundă, nu să le acopere cu atacuri politice.

Relația Gutău–Bușcă trebuie lămurită public

În condițiile în care o decizie a administrației poate genera plăți de milioane de lei către un operator privat, orice presupusă relație de apropiere dintre Mircia Gutău și Ion Bușcă trebuie clarificată public.

Nu afirmăm că există o ilegalitate. Punem însă întrebarea legitimă pe care orice contribuabil are dreptul să o formuleze:

Există sau nu o relație personală apropiată între primarul municipiului și omul de afaceri al cărui operator economic ar putea beneficia de această formulă de termoficare?

Dacă există o asemenea apropiere, cu atât mai necesară devine transparența totală.

Primăria trebuie să prezinte ofertele analizate, prețurile, comparațiile economice și documentele prin care demonstrează că soluția aleasă este cea mai avantajoasă pentru Râmnicu Vâlcea.

Când milioane de lei din bani publici ajung la un operator privat, transparența nu este un moft.

Este obligatorie.

Dar oferta Chimcomplex? Să fie pusă pe masă și comparată leu cu leu!

Aici intervine o altă problemă care trebuie lămurită urgent: Chimcomplex.

În spațiul public au existat declarații și poziții contradictorii privind posibilitatea ca societatea de pe platforma industrială să contribuie la furnizarea agentului termic pentru Râmnicu Vâlcea.

Primarul Mircia Gutău a susținut anterior că Chimcomplex nu a făcut Primăriei o ofertă și că societatea nu ar putea furniza abur deoarece îl utilizează în propriile instalații.

Tocmai de aceea, astăzi trebuie prezentată situația actualizată și completă.

Există în acest moment o ofertă oficială, scrisă și înregistrată din partea Chimcomplex privind furnizarea agentului termic?

Dacă da, la ce preț?

Ce cantitate poate furniza?

De la ce dată?

În ce condiții tehnice?

Și cum se compară această ofertă cu prețul centralei private?

Dacă există o ofertă Chimcomplex, documentul trebuie făcut public, iar cele două variante trebuie comparate leu cu leu.

Râmnicenii trebuie să știe cât costă gigacaloria în fiecare variantă și, mai ales, cât ar trebui să suporte bugetul local pentru fiecare dintre ele.

Dacă oferta Chimcomplex este mai avantajoasă, apare o întrebare imposibil de evitat:

De ce ar cumpăra municipalitatea energie mai scumpă și de ce ar trebui diferența să fie suportată din taxele și impozitele râmnicenilor?

Iar dacă varianta Chimcomplex nu este fezabilă tehnic, juridic sau comercial, administrația trebuie să demonstreze acest lucru cu documente.

Nu este suficient să ni se spună simplu că „nu se poate”.

Vrem ofertele, corespondența oficială, prețurile și analiza tehnico-economică.

Marele elefant din cameră: CET-ul de aproximativ 140 de milioane de euro

Ajungem astfel la întrebarea care poate fi chiar mai importantă decât disputa privind prețul unei gigacalorii:

Ce se întâmplă cu noul CET realizat printr-un proiect de aproximativ 140 de milioane de euro?

Consiliul Județean Vâlcea derulează această investiție majoră, finanțată în mare parte din fonduri europene și bani publici, tocmai pentru viitorul sistemului centralizat de termoficare.

Dacă Râmnicu Vâlcea își construiește însă strategia în jurul cumpărării energiei de la un producător privat, trebuie explicat ce rol va avea noua capacitate după finalizarea lucrărilor.

Soluția privată este strict temporară?

Pentru câte luni?

Ce se întâmplă după punerea în funcțiune a noilor capacități?

Va reveni producția de energie termică în centrul sistemului construit prin proiectul european sau contractele cu producătorii privați vor continua?

Și, mai ales:

există vreun risc ca deciziile luate astăzi să afecteze sustenabilitatea economică sau indicatorii proiectului de aproximativ 140 de milioane de euro?

Ziarul de Vâlcea solicită răspunsuri și documente, nu declarații politice.

Debranșările – bomba cu ceas despre care se vorbește prea puțin

Mai există un capitol extrem de important: debranșările de la sistemul centralizat.

În ultimii ani, numeroși proprietari și-au instalat centrale individuale, iar baza de consumatori a sistemului centralizat s-a diminuat.

Primăria trebuie să comunice cifra exactă:

Câte apartamente mai sunt racordate efectiv la sistemul centralizat?

Câte instituții publice?

Câți agenți economici?

Și, mai ales, câți consumatori au fost luați în calcul în documentația pe baza căreia a fost fundamentată investiția europeană în noul CET?

Dacă numărul actual este semnificativ mai mic decât cel prevăzut în documentația proiectului, autoritățile trebuie să explice dacă situația afectează indicatorii economici și tehnici sau obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Trebuie clarificat inclusiv rolul politicilor administrației Gutău în procesul de debranșare.

A încurajat administrația locală, direct sau indirect, debranșările?

Dacă da, cum se împacă o asemenea politică cu necesitatea menținerii unei baze suficiente de consumatori pentru sistemul centralizat în care sunt investiți aproximativ 140 de milioane de euro?

Este o contradicție care trebuie explicată.

Cine câștigă și cine plătește?

Ecuația este simplă.

Râmnicenii plătesc taxe și impozite.

Primăria poate folosi milioane din acești bani pentru subvenționarea termoficării.

Un producător privat poate încasa bani pentru energia furnizată.

Chimcomplex trebuie analizat ca eventuală alternativă, dacă există o ofertă tehnic și juridic fezabilă.

În paralel, statul și Uniunea Europeană finanțează o investiție uriașă într-un nou CET.

Atunci întrebările sunt inevitabile:

Cine câștigă din această formulă?

Cât câștigă?

Cine plătește?

Care variantă are cel mai mic preț pentru râmniceni?

Și ce se întâmplă cu CET-ul de 140 de milioane de euro după ce investiția este terminată?

Domnule Gutău, lăsați ziariștii și opoziția. Arătați contractele și ofertele!

La conferința de astăzi nu avem nevoie de încă un spectacol cu adversari politici, ziariști incomozi și reglări de conturi.

Avem nevoie de documente.

Publicați oferta producătorului privat.

Publicați orice ofertă oficială transmisă de Chimcomplex.

Spuneți prețul gigacaloriei pentru fiecare variantă.

Spuneți valoarea subvenției din bugetul local.

Spuneți suma totală estimată care va fi plătită operatorului privat.

Prezentați analiza comparativă a ofertelor.

Explicați de ce a fost aleasă o variantă și respinsă alta.

Spuneți cât timp va funcționa soluția temporară.

Explicați ce se întâmplă cu noul CET de aproximativ 140 de milioane de euro.

Publicați numărul actual al consumatorilor racordați și numărul de consumatori luat în calcul în proiectul finanțat din fonduri europene.

Acestea sunt întrebările conferinței de astăzi.

Pentru că nu vorbim despre banii lui Mircia Gutău.

Vorbim despre banii râmnicenilor.

Iar dacă milioane de lei din bugetul municipiului urmează să ajungă, prin achiziția și subvenționarea agentului termic, la un operator privat, fiecare leu trebuie justificat.

În locul insultelor, la ora 12.00 așteptăm cifrele.

În locul atacurilor, așteptăm ofertele și contractele.

În locul propagandei, așteptăm răspunsul la întrebarea care îi interesează pe râmniceni:

CINE VA ÎNCASA MILIOANELE DIN BANII RÂMNICENILOR, CARE ESTE CEA MAI IEFTINĂ OFERTĂ ȘI CE SE VA ÎNTÂMPLA CU INVESTIȚIA DE 140 DE MILIOANE DE EURO ÎN NOUL CET?

Tiberiu Pîrnău