Mănăstirea Surpatele, locul unui puternic mesaj al IPS Varsanufie: „Iertarea eliberează inima de robia răului”

miercuri, 19 august 2026

Mănăstirea Surpatele, locul unui puternic mesaj al IPS Varsanufie: „Iertarea eliberează inima de robia răului”

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a transmis un puternic mesaj despre iertare, credință și eliberarea sufletului de ură, duminică, 16 august, la Mănăstirea Surpatele.

Pornind de la parabola datornicului nemilostiv, Chiriarhul Râmnicului a arătat că omul nu poate înainta pe calea credinței atât timp cât păstrează în suflet resentimente față de cei care i-au greșit. Adevărata măsură a credinței, a explicat IPS Varsanufie, nu este doar capacitatea de a cere iertarea lui Dumnezeu, ci și puterea de a-i ierta pe ceilalți.

„Iertarea este mai întâi eliberarea inimii noastre de robia răului”, a subliniat Arhiepiscopul Râmnicului. Potrivit acestuia, omul care păstrează ura și mânia continuă să poarte în suflet rana provocată de cel care i-a greșit, ajungând astfel să rămână legat de trecut.

IPS Varsanufie i-a îndemnat pe credincioși să nu-i transforme pe cei care i-au rănit în „vrăjmași” păstrați permanent în inimă, ci să îi așeze înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune. Uneori, tocmai experiențele dureroase pot deveni prilejuri pentru a înțelege mai profund rugăciunea, smerenia și iubirea față de aproapele.

În cuvântul său, Arhiepiscopul Râmnicului a vorbit și despre familia Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu și a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, prezentată drept un model de credință, responsabilitate, jertfă și sfințenie în familie.

Un loc aparte l-a ocupat Sfânta Maria Brâncoveanu, care a continuat să trăiască în credință după pierderea soțului și a fiilor săi. Canonizarea sa a fost aprobată de Sfântul Sinod în anul 2025, iar pomenirea sa a fost stabilită pentru data de 16 august.

Mesajul transmis de la Mănăstirea Surpatele este unul actual și profund: iertarea nu reprezintă doar un dar făcut celui care ne-a greșit, ci și o cale prin care omul se poate elibera de povara urii, a mâniei și a resentimentelor.