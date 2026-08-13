vineri, 14 august 2026

MAFIA IMOBILIARELOR A PUS GHEARA PE TRIBUNALUL VÂLCEA? Suspiciuni explozive privind repartizarea unor dosare

Ce se întâmplă cu anumite procese în care sunt implicați dezvoltatori imobiliari din Vâlcea? Este o întrebare gravă, la care instituțiile abilitate trebuie să ofere urgent răspunsuri. Informațiile ajunse în posesia Ziarului de Vâlcea indică suspiciuni privind modul în care unele dosare ar fi fost repartizate și soluționate.

Repartizări „cu mâna”?

Trebuie verificate logurile informatice!

În centrul suspiciunilor se află modul de repartizare a unor cauze sensibile, în care apar interese imobiliare importante. Există informații potrivit cărora, în anumite situații, trebuie verificat dacă repartizarea aleatorie a funcționat efectiv sau dacă au existat intervenții administrative care au făcut ca anumite dosare să ajungă la anumite complete.

Repartizarea a fost fraudată? Cerem să se verifice!

O asemenea verificare nu ar trebui să fie complicată pentru Inspecția Judiciară: logurile sistemului informatic, istoricul operațiunilor, momentele repartizărilor, eventualele modificări de complet și persoanele care au efectuat operațiunile pot lămuri dacă avem simple coincidențe sau o problemă mult mai serioasă.

De altfel, existența mecanismului repartizării aleatorii și trimiterea unei cauze către grefierul repartitor pentru o nouă repartizare sunt vizibile inclusiv în practica Tribunalului Vâlcea. Într-un dosar din ianuarie 2026, după admiterea abținerii unui judecător, instanța a dispus explicit înaintarea dosarului către grefierul repartitor „spre repartizare aleatorie”.

Judecătoare cu origini în Drăgășani și un avocat din aceeași zonă

Unul dintre episoadele care trebuie verificat privește o judecătoare cu origini în zona Drăgășani și un avocat provenit din aceeași zonă, într-un litigiu despre care sursele noastre susțin că s-ar fi încheiat într-o manieră cel puțin surprinzătoare.

A existat vreo relație personală sau profesională relevantă? A existat vreun motiv de incompatibilitate ori de abținere? Au existat împrejurări care puteau crea aparența lipsei de imparțialitate?

Dar dacă există și alte elemente obiective – relații anterioare, conexiuni profesionale, modalitatea repartizării cauzei sau alte împrejurări relevante – acestea trebuie analizate, iar orice concluzie trebuie fundamentată pe documente.

Dezvoltatorii imobiliari și procesele cu miză uriașă

Piața imobiliară din Râmnicu Vâlcea și din comunele învecinate a crescut spectaculos. Odată cu milioanele de euro investite au apărut însă și litigii privind terenuri, antecontracte, construcții, executări sau raporturile dintre dezvoltatori și cumpărători.

Nu este o ipoteză abstractă. În ultimii ani au existat la Tribunalul Vâlcea mai multe litigii legate de afaceri imobiliare locale, inclusiv procese privind rezoluțiunea unor antecontracte sau pronunțarea unor hotărâri care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare.

În asemenea cauze, o singură hotărâre judecătorească poate însemna pierderea sau câștigarea unor proprietăți de sute de mii ori chiar milioane de euro.

Tocmai de aceea, orice suspiciune privind repartizarea nealeatorie a unui asemenea dosar trebuie verificată până la capăt.

Inspecția Judiciară și Parchetul General trebuie să lămurească situația

Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Vâlcea, aspectele reclamate ar fi ajuns deja în atenția instituțiilor competente, inclusiv a Inspecției Judiciare și a Parchetului General. Până la existența unor confirmări oficiale, tratăm această informație ca atare și solicităm celor două instituții să precizeze public dacă există sesizări sau verificări în curs.

Nu ar fi pentru prima dată când situații petrecute la Tribunalul Vâlcea ajung în atenția instituțiilor centrale. Într-un alt caz, fără legătură cu speța imobiliară prezentată aici, presa a relatat că un dosar privind un magistrat al Tribunalului Vâlcea fusese preluat în trecut de Parchetul General.

Coincidențe sau un mecanism care trebuie destructurat?

Nu putem accepta nici condamnări publice fără probe, dar nici explicația comodă că totul reprezintă o succesiune de coincidențe înainte ca documentele să fie verificate.

Întrebările sunt simple:

Cum au fost repartizate concret dosarele respective? Cine a efectuat operațiunile informatice? Au existat repartizări manuale, modificări sau blocări ale unor complete? Care a fost justificarea fiecărei operațiuni? Existau raporturi între magistrați, avocați și persoanele interesate de soluționarea proceselor?

Dacă verificările demonstrează că totul a fost perfect legal, acest lucru trebuie spus public, iar magistrații vizați de suspiciuni trebuie exonerați fără echivoc.

Dacă însă logurile informatice și documentele vor demonstra intervenții nelegale asupra repartizării dosarelor, atunci nu mai discutăm despre o simplă problemă administrativă. Discutăm despre o situație care ar lovi direct în încrederea cetățenilor în actul de justiție.

Ziarul de Vâlcea va continua investigația și va solicita oficial Inspecției Judiciare, Parchetului General și conducerii Tribunalului Vâlcea informații privind aceste cazuri. Vom publica documentele și punctele de vedere ale tuturor celor vizați.

Dumitrascu M.