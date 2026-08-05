miercuri, 5 august 2026

Liberalul Laurentiu Cazan, habarnistul din fruntea Nuclearelectrica, dă lecții despre securitatea energetică

În timp ce România se confruntă cu una dintre cele mai dificile crize energetice din ultimii ani, Laurențiu Cazan a ales să livreze un nou discurs despre securitatea energetică și viitorul sistemului nuclear. Problema este că mulți se întreabă ce îl recomandă pentru astfel de analize, în afară de funcția politică și de numirea în fruntea Consiliului de Administrație al Nuclearelectrica (buzunarul lui taticu stie cum...).

În loc să vorbească despre efectele închiderii accelerate a termocentralelor pe cărbune, despre riscurile la care este expus sistemul energetic sau despre situația dramatică a unor obiective strategice precum CET Govora, președintele PNL Râmnicu Vâlcea preferă discursurile teoretice despre reactoare modulare și strategii geopolitice.

Pentru mulți, Laurențiu Cazan reprezintă încă un exemplu al promovărilor pe criterii politice, nu profesionale. Funcțiile de conducere din companiile strategice ale statului ar trebui ocupate de specialiști cu experiență solidă în domeniu, nu de oameni percepuți ca beneficiari ai susținerii de partid sau ai influenței politice.

România are nevoie de competență în energie, nu de comunicate pompoase și lecții ținute din birourile unor sinecuri politice. Într-un domeniu vital pentru securitatea națională, expertiza ar trebui să cântărească mai mult decât carnetul de partid.