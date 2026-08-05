Legea care poate salva CET Govora de la închidere a trecut și de Camera Deputaților. Liderul AUR George Simion a susținut că toată țara trebuie să știe adevărul despre 'distrugerea sistematică a sectorului energetic'

miercuri, 5 august 2026

Legea care poate salva CET Govora de la închidere a trecut și de Camera Deputaților. Liderul AUR George Simion a susținut că toată țara trebuie să știe adevărul despre 'distrugerea sistematică a sectorului energetic'

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat legea care modifică Ordonanța de Urgență nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, deschizând astfel calea pentru menținerea în funcțiune a CET Govora până la punerea în exploatare a noilor capacități de producție.

Actul normativ introduce un principiu esențial: centralele pe huilă și lignit nu vor mai putea fi închise înainte ca acestea să fie înlocuite de unități energetice similare, capabile să preia integral rolul lor în Sistemul Energetic Național.

Pentru județul Vâlcea, această modificare legislativă are o importanță majoră. Ea oferă posibilitatea ca CET Govora să continue activitatea până la finalizarea noii centrale pe gaze, evitând riscul întreruperii furnizării energiei și agentului termic, precum și pierderea a sute de locuri de muncă.

Deputatul PSD de Vâlcea, Ștefan Ovidiu Popa, liderul grupului social-democrat din Camera Deputaților, a subliniat că amendamentul reprezintă o garanție pentru securitatea energetică a județului și a României.

„România nu își poate permite decizii care pun în pericol securitatea energetică. Amendamentele depuse de PSD stabilesc clar că o capacitate energetică pe bază de huilă sau lignit poate fi scoasă din exploatare doar după construirea și punerea în funcțiune a unei noi capacități similare. Pentru Vâlcea, acest lucru este vital. CET Govora este un obiectiv strategic pentru economia județului, pentru locurile de muncă și pentru alimentarea cu energie și agent termic. PSD și-a făcut datoria în Parlament, iar acum este important ca legea să fie promulgată cât mai rapid pentru a proteja interesul național”, a declarat deputatul Ștefan Ovidiu Popa. Au fost 180 de voturi 'pentru', 9 'împotrivă', 27 de abțineri, iar 80 de deputați nu au votat. 'Scoaterea treptată din exploatare a capacităților de producție de energie electrică pe bază de lignit și huilă se realizează numai după instalarea, racordarea și punerea în funcțiune comercială a uneia sau mai multor capacități ori surse alternative de producere a energiei cu emisii reduse de carbon, care, individual sau cumulat, pot prelua, în condiții de siguranță și continuitate, funcțiile electrice și, după caz, termice ale capacităților retrase', prevede amendamentul. Deputatul AUR George Simion a susținut că toată țara trebuie să știe adevărul despre 'distrugerea sistematică a sectorului energetic'. 'Degeaba vine domnul Ilie Toma acum, degeaba vine acest ministru demis după aproape 90 de zile. Domnul Pîslaru nu trebuia să fie în calitate de ministru aici și trebuia să rămână acolo, la Bruxelles. Dacă voiați să reduceți amprenta de carbon, domnule Pîslaru, trebuia să răriți deplasările din banii publici, din banii românilor. Trebuie să cunoască toată țara că amendamentul atât de controversat prevede un lucru cât se poate de normal: nu închidem nimic, nicio capacitate energetică, până nu punem ceva la loc. Degeaba se jură că nu fură Pîslaru, că nu închide nimic, pentru că ei au închis repetat', a subliniat Simion.

Legea urmează să fie trimisă spre promulgare președintelui Nicușor Dan. Dacă va fi promulgată în forma adoptată de Parlament, CET Govora va putea funcționa în continuare până la punerea în funcțiune a noilor capacități energetice, evitând astfel închiderea prematură a uneia dintre cele mai importante unități energetice din județul Vâlcea.