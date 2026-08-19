Investiție pentru oameni la Orlești: Centrul „Sfânta Marie” se deschide pe 8 septembrie. Peste 100 de persoane vor beneficia de servicii gratuite

miercuri, 19 august 2026

Investiție pentru oameni la Orlești: Centrul „Sfânta Marie” se deschide pe 8 septembrie. Peste 100 de persoane vor beneficia de servicii gratuite

Comuna Orlești face un pas important în sprijinirea persoanelor vârstnice și vulnerabile. Centrul medico-social „Sfânta Marie” își va deschide oficial porțile pe 8 septembrie, iar peste 100 de persoane sunt estimate să beneficieze încă din prima etapă de serviciile oferite.

Pregătirile pentru inaugurare sunt aproape finalizate. Centrul dispune de cabinete medicale, sală de kinetoterapie și recuperare, aparatură de specialitate, precum și spații pentru consiliere socială și psihologică.

Conducerea a fost încredințată medicului Mircea Miu, fost director al Spitalului Municipal Drăgășani. Din echipă fac parte două asistente medicale, un fizioterapeut și medici colaboratori specializați în medicină internă și recuperare. Personalul va fi completat și cu asistenți sociali.

Unul dintre cele mai importante servicii va fi îngrijirea la domiciliu. Persoanele care nu se pot deplasa vor putea primi sprijin direct acasă, echipele centrului având la dispoziție un autoturism pentru aceste intervenții.

Masă caldă pentru vârstnicii din Orlești

Centrul va pune la dispoziție și o cantină socială. Vârstnicii care nu își mai pot pregăti singuri hrana vor primi zilnic o masă caldă. Persoanele deplasabile vor putea servi masa la centru, iar celor imobilizate le va fi livrată direct la domiciliu.

Administrația locală estimează că, pentru început, cel puțin 100 de oameni vor beneficia de serviciile Centrului „Sfânta Marie”, numărul putând crește pe măsură ce sunt identificate alte persoane care au nevoie de ajutor.

Primarul comunei Orlești, Constantin Cîrstina, spune că noul centru a fost creat tocmai pentru ca oamenii în vârstă să nu fie lăsați singuri atunci când au nevoie de sprijin.

„Vrem să facem o treabă bună și să oferim servicii medicale de care oamenii au nevoie. Sunt bunicii noștri și trebuie să avem grijă de ei”, a declarat primarul Constantin Cîrstina.

Prin această investiție, locuitorii din Orlești vor avea acces, aproape de casă, la servicii medicale, recuperare, consiliere, îngrijire la domiciliu și sprijin alimentar, într-un centru dedicat în special celor care au cea mai mare nevoie de ajutor.

Foto: seintamplainvalcea.ro