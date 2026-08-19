Investiție de peste 3,5 milioane de lei la Băile Olănești. Blocurile H și K, complet renovate energetic

miercuri, 19 august 2026

Investiție de peste 3,5 milioane de lei la Băile Olănești. Blocurile H și K, complet renovate energetic

Locatarii blocurilor H și K din Băile Olănești beneficiază de condiții mai bune de locuire după finalizarea lucrărilor de renovare energetică a celor două imobile. Investiția, realizată cu fonduri importante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), depășește 3,5 milioane de lei.

Proiectul a vizat blocurile situate pe strada 1 Decembrie și a avut ca principal obiectiv reducerea consumului de energie, diminuarea cheltuielilor cu întreținerea și creșterea confortului pentru locatari. Totodată, lucrările contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În total, au fost reabilitați energetic 1.802 metri pătrați. Valoarea investiției se ridică la aproximativ 3,57 milioane de lei, dintre care circa 2,78 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă obținută prin PNRR.

Proiectul a inclus și amenajarea unei stații de încărcare pentru autoturisme electrice, parte a măsurilor de modernizare și dezvoltare a infrastructurii urbane.

Contractul de finanțare a fost semnat la finalul anului 2022, iar investiția a fost declarată oficial finalizată la data de 26 februarie 2026.

Reabilitarea blocurilor H și K se înscrie în programul administrației locale din Băile Olănești pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale. Prin astfel de investiții, autoritățile urmăresc reducerea consumului de energie și a costurilor suportate de locatari, dar și modernizarea fondului locativ al stațiunii.