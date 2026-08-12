INVESTIGAȚIE | Ce se întâmplă într-un ansamblu rezidential din Râmnicu Vâlcea? Zeci de apartamente ale afaceristului Ducu, chiriași numeroși și acuzații grave ale locatarilor

miercuri, 12 august 2026

INVESTIGAȚIE | Ce se întâmplă într-un ansamblu rezidential din Râmnicu Vâlcea? Zeci de apartamente, chiriași numeroși și acuzații grave ale proprietarilor

Ziarul de Vâlcea a primit o sesizare care ridică mai multe semne de întrebare cu privire la situația locativă din complexul X Residence, de pe strada Patriarh Iustinian Marina din Râmnicu Vâlcea. Locatarii reclamă supraaglomerarea unor apartamente, distrugeri în spațiile comune și gălăgie, dar și o situație juridică neclară în privința unor locuințe despre care se afirmă că ar fi fost închiriate de omul de afaceri Ducu Ninel.

Potrivit informațiilor transmise redacției, Ducu Ninel, cunoscut în Râmnicu Vâlcea și printr-o spălătorie auto de pe bulevardul Ferdinand, ar controla sau ar fi achiziționat aproximativ 50 de apartamente în X Residence.

In ultimele aproximativ șase luni, mai multe dintre aceste locuințe ar fi fost ocupate de familii numeroase de rromi, situație care ar fi schimbat radical condițiile de trai din anumite scări ale complexului.

Problema semnalată de proprietari nu este etnia chiriașilor – care nu poate constitui, evident, un criteriu de evaluare –, ci numărul foarte mare de persoane care ar locui în unele apartamente și comportamentele reclamate în spațiile comune.

Conform sursei noastre, în cel puțin trei apartamente ar locui chiar și 15 sau mai multe persoane în fiecare locuință. Sunt reclamate gălăgie frecventă, deteriorarea unor spații comune și probleme repetate la lifturi.

Cine este, juridic, proprietarul apartamentelor?

Aici apare întrebarea cea mai importantă.

Potrivit informațiilor furnizate redacției, reprezentanta dezvoltatorului ar fi afirmat că o parte dintre apartamente s-ar afla încă pe societatea Cuero Nero, deoarece transferurile de proprietate către Ducu Ninel nu ar fi fost finalizate prin acte notariale.

Dacă această informație se confirmă, trebuie lămurit în ce calitate sunt închiriate respectivele apartamente.

Existența unui contract de închiriere nu presupune însă automat că locatorul trebuie să fie proprietarul înscris în cartea funciară: poate exista un mandat, un contract, un drept de folosință sau o altă construcție juridică.

Ziarul de Vâlcea consideră necesare câteva răspunsuri simple: cine figurează în cărțile funciare ale apartamentelor, cine semnează contractele de închiriere, în baza cărui drept și dacă veniturile din chirii sunt declarate conform legii?

Mașini în schimbul chiriei?

O acuzație care trebuie verificată

Sesizarea conține și o afirmație neobișnuită: două familii ar fi achitat sau compensat chiria prin autoturisme ori alte bunuri, în locul unor plăți obișnuite în bani.

Nu avem, în acest moment, documente care să confirme această informație și o prezentăm strict ca susținere a sursei, nu ca fapt demonstrat. Dacă însă există asemenea tranzacții, natura lor juridică și fiscală poate fi stabilită numai pe baza contractelor și a documentelor aferente.

În același timp, printre proprietari ar exista suspiciunea că degradarea condițiilor de locuire ar putea determina unii dintre cei care au cumpărat apartamente în complex să vândă la prețuri mai mici.

Proprietarii cer răspunsuri

Oamenii care au investit zeci de mii de euro în apartamente spun că vor, înainte de toate, liniște, respectarea regulamentului condominiului și clarificarea situației locative.

In ceea ce priveste nerespectarea legislației fiscale sau a normelor privind evidența persoanelor, acestea pot fi verificate exclusiv de instituțiile competente.

Până atunci, acuzațiile locatarilor rămân acuzații și trebuie tratate ca atare. Dar amploarea celor reclamate justifică o întrebare publică:

Ce se întâmplă, de fapt, în X Residence și cine răspunde pentru respectarea regulilor într-un complex în care oamenii au investit sume considerabile pentru a avea o locuință decentă și sigură?

Ziarul de Vâlcea acordă dreptul la replică tuturor persoanelor și societăților menționate în acest material și va publica punctele de vedere primite.