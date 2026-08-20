joi, 20 august 2026

INFORMARE SOLICITARE AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR

Prezenta informare este efectuată de C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Craiova, cu sediul în str. Calea Severinului, nr. 17, Craiova, tel. 0251.4078.711, fax 0251.482.231, ce intenţionează să solicite de la A.B.A. Olt – SGA Olt un aviz de gospodărire a apelor privind lucrarea „Podeţe pe DN65 km 95+805, km 97+922, km 127+524, şi pe DN7 km 168+044”.

Obiectivele lucrării sunt amplasate în oraşul Băbeni (DN64 km 97+922), satul Valea Mare (oraş Băbeni, DN64 km 95+805), comuna Păuşeşti-Măglaşi (DN64 km 127+524) şi satul Aldeşti (comuna Budeşti, DN7 km 168+044), toate situate în judeţul Vâlcea.

Această investiţie se va efectua pe obiective existente şi presupune lucrări de reabilitare.

Ca rezultat al procesului tehnologic de execuţie, nu vor rezulta ape uzate şi nu vor fi afectate corpuri de apă existente.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată. De asemenea, persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii sau recomandări se pot adresa solicitantului de aviz la aceeaşi adresă sus-menţionată.