Info Călan, un proiect editorial din Valea Streiului cu teme de interes național

Una dintre direcțiile proiectului este documentarea perioadei comuniste. O parte dintre articole urmăresc felul în care regimul comunist s-a reflectat la nivel local: prin documente ale PCR, ale Miliției sau ale Securității, prin decizii administrative și prin biografii ale unor personaje care au legat Călanul de mecanismele puterii de la București. Un astfel de caz este Neculai Agachi, cumnatul lui Nicolae Ceaușescu, care a reprezentat circumscripția electorală Călan între 1969 și 1975.

În articolele despre perioada comunistă, informațiile nu se opresc doar la documente administrative, ci urmărește și destine ale unor personalități legate de oraș și de satele din jur. Traian Dorz, poet creștin și una dintre figurile centrale ale Oastei Domnului, a fost arestat în 1959 din Călanul Mic. Teodor Miclea, preot greco-catolic, a fost închis la Jilava și Gherla și trimis în lagărele de muncă Peninsula, Poarta Albă, Valea Neagră și Cavnic. Nicolae Itul, deținut politic timp de 15 ani, a trăit după eliberare la Călan și s-a implicat, după 1989, în refacerea comunității greco-catolice din oraș.

În zona patrimoniului, Info Călan a publicat articole despre cariera dacică de la Măgura Călanului, încă aflată în așteptarea clasării ca monument istoric, despre picturile murale ale bisericii din Streisângeorgiu, afectate de umiditate, despre leii funerari romani descoperiți în Valea Sângeorgiului sau despre relieful votiv dedicat zeiței Diana. Alte articole urmăresc istoria Aquae, a cetății dacice Piatra Roșie, a bisericilor vechi din Valea Streiului și Valea Luncanilor, dar și a unor obiecte păstrate în muzee, precum portmoneul lui Romulus Zăroni și alte artefacte.

Un oraș mic poate părea, la prima vedere, un spațiu cu biografii puține. Călanul și satele din jur contrazic această impresie. De această zonă se leagă nume precum Romul Munteanu, critic și istoric literar, Mircea Păcurariu, membru al Academiei Române, Carol Stanciu, medic gastroenterolog și membru de onoare al Academiei Române, Mircea Eugen Șelariu, laureat al Premiului Academiei Române, Alfred Szabo, chimist invitat de Comitetul Nobel pentru Chimie să propună nominalizări, Szőts István, regizor premiat la Veneția și alții.

Proiectul a fost inițiat de Daniel Lăcătuș, jurnalist, poet și prozator, membru al Uniunii Scriitorilor din România din 2011, născut și format în Călan. A contribuit ca autor în volume coordonate de instituții academice, printre care „Enciclopedia regimului comunist. Rezistență, opoziție, disidență” (vol. I, II și III, Editura Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 2023–2026). Din 2022 organizează Concursul Național de Creație „Călanul Cultural”, dedicat memoriei personalităților culturale legate de oraș. Fonator, în 2020, Info Cultural.