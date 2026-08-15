Hramul Mănăstirii Surpatele: Adormirea Maicii Domnului – 15 august

sâmbătă, 15 august 2026

Adormirea Maicii Domnului – 15 august 🙏

Astăzi, Biserica Ortodoxă prăznuiește cu mare bucurie și evlavie Adormirea Maicii Domnului, praznicul mutării ei de la cele pământești la cele cerești.

Maica Domnului, cea care L-a purtat în pântece pe Mântuitorul lumii, a fost înștiințată de îngerul Gavriil despre apropierea plecării sale din această viață. Sfinții Apostoli au fost aduși în chip minunat, din locurile în care propovăduiau Evanghelia, pentru a fi alături de Maica Domnului în ceasul adormirii și al îngropării sale.

Sfânta Tradiție ne spune că, atunci când mormântul Maicii Domnului a fost deschis, trupul ei nu mai era acolo, ci doar giulgiurile. Sfântul Apostol Toma, care nu fusese de față la înmormântare, a ajuns mai târziu la mormânt și s-a încredințat de această minune.

Maica Domnului nu s-a ridicat la cer prin puterea ei, ci prin puterea Fiului său, Hristos. Cel pe care ea L-a purtat în brațele sale și L-a dăruit lumii ca Mântuitor, a primit-o la Sine și a înălțat-o întru slava cerească, arătând-o îngerilor și oamenilor ca Împărăteasa cerurilor.

În icoana praznicului, Hristos este înfățișat ținând în brațe sufletul Maicii Sale, asemenea unui Prunc. Este una dintre cele mai profunde imagini ale iubirii dumnezeiești: Maica Îl poartă pe Hristos în brațele sale, iar Hristos primește sufletul Maicii Sale în brațele Sale.

Psalmistul a vestit această taină cu mult înainte, spunând:

„Stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată.”

(Psalmul 44)

Astăzi, privind icoana Maicii Domnului și rugându-ne înaintea ei, să ne amintim că avem în ceruri o Mamă grabnic ajutătoare, care nu încetează să mijlocească pentru cei care aleargă cu credință și nădejde la Fiul ei.

De la Mănăstirea Surpatele, în această zi binecuvântată de praznic, ne rugăm Maicii Domnului să ne acopere cu Sfântul ei Acoperământ, să ne păzească de boli, de necazuri, de ispite și de toată lucrarea cea rea, să ne întărească în credință și să ne călăuzească pașii către Hristos.

Măicuță Sfântă, nu ne lăsa singuri în încercările vieții, ci fii cu noi și mijlocește înaintea Fiului tău pentru sufletele noastre.

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și să vă dăruiască pace, sănătate și mântuire! Amin! 🙏❤️