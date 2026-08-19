Horezu, la ceas aniversar: 539 de ani de istorie, tradiție și comunitate. Trei zile de sărbătoare pregătite de Primărie

miercuri, 19 august 2026

Horezu, la ceas aniversar: 539 de ani de istorie, tradiție și comunitate. Trei zile de sărbătoare pregătite de Primărie

Orașul Horezu se pregătește de sărbătoare! În perioada 4–6 septembrie 2026, Primăria Horezu organizează o serie de manifestări dedicate împlinirii a 539 de ani de la prima atestare documentară a localității.

Administrația condusă de primarul Nicolae Sărdărescu a pregătit un program pentru toate vârstele, în care tradițiile locale, muzica, distracția și gastronomia se vor îmbina pe parcursul celor trei zile.

Deschiderea oficială a manifestărilor este programată sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 12:00, moment care va reuni reprezentanții administrației locale, locuitorii orașului și invitații veniți să participe la aniversarea Horezului.

Programul cuprinde concerte și momente artistice, ateliere de meșteșuguri tradiționale, zone de street-food, dar și un parc de distracții destinat copiilor. Organizatorii își propun să creeze o atmosferă de sărbătoare pentru întreaga comunitate și pentru turiștii care vor ajunge în această perioadă la Horezu.

Un loc aparte în program îl va ocupa premierea persoanelor care s-au remarcat prin activitatea și contribuția lor la viața comunității, administrația locală dorind să aducă astfel un omagiu celor care au sprijinit dezvoltarea și promovarea orașului.

Pentru primarul Nicolae Sărdărescu, aniversarea reprezintă și o oportunitate de promovare a unuia dintre cele mai cunoscute orașe ale județului Vâlcea. Horezu este recunoscut pentru patrimoniul său cultural, pentru meșteșugurile păstrate din generație în generație și, mai ales, pentru celebra ceramică de Horezu.

539 de ani de istorie înseamnă generații de oameni, tradiții și povești care au construit identitatea Horezului de astăzi. Zilele Orașului vor fi, astfel, nu doar o aniversare, ci și un prilej pentru comunitate de a se reuni și de a-și celebra trecutul și prezentul.

Primăria Horezu îi invită pe localnici, dar și pe turiști, să participe la manifestările din 4–6 septembrie și să descopere atmosfera unui oraș care își respectă tradițiile și privește cu încredere spre viitor.